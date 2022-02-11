11 лютого весь світ відзначатиме важливе свято – Міжнародний день жінок та дівчат у науці. У 2022 році цей день припадає на п’ятницю.

Свято досить молоде – 22 грудня 2015 року його започаткувала Генеральна Асамблея ООН.

Жінки дуже важливі для розвитку людства – це стосується й українок, які зробили величезний внесок у науку.

Факти ICTV підготували топ сучасних жінок, які зробили прорив у науці.

Елла Лібанова

Елла – українська вчена в галузі соціоекономіки, демографії та економіки праці, а також академік Національної академії наук України.

Жінка активно вивчає демографічні процеси, бідність та розвиток суспільства. Завдяки їй з’явилися нові напрямки у дослідженнях, які раніше в Україні не вивчали.

Вчена запровадила методику виміру людського розвитку на рівні областей, яка зараз використовується Держкомстатом України для щорічних розрахунків. Лібанова також є співавтором доповідей про людський розвиток в Україні, що готуються під егідою ООН. Сьогодні до вкладу в науку можна додати понад 500 робіт ученої.

Донна Стрікленд

Завдяки канадській вченій світ зараз використовує лазери на повну потужність. Донна допомогла впровадити лазери у методику корекції зору. Вона стала лауреатом Нобелівської премії з фізики за внесок у науку, хоча на момент отримання престижної нагороди була доцентом. Багато хто вважає, що вона здійснила справжню революцію в лазерній фізиці та нелінійній оптиці.

Нана Войтенко

Ще одна українська вчена, яка здійснила прорив у нейрофізіології. Войтенко активно вивчала виникнення та поширення болю. Вона отримала грант у США і повернулася в Україну для відкриття лабораторії. Так, нині вчена вивчає поведінку нервової системи в умовах цукрового діабету.

Джейн Гудолл

Джейн – британська вчена, яка все життя займається вивченням приматів. Сьогодні Джейн Гудолл є послом миру ООН та офіцером ордена Почесного легіону Франції. Приматологія як розділ зоології багато чим зобов’язана роботі Джейн. Вона відкрила риси у поведінці приматів, які стали базою вивчення людини та людиноподібних. Її відкриття нерідко можна зустріти у підручниках та наукових книгах.

Татарчук Тетяна

Українська вчена-медик – вона зробила величезний внесок у жіноче здоров’я не лише в Україні, а й у всьому світі.

Належить до провідних фахівців у галузі акушерства та гінекології, є засновницею української школи ендокринної гінекології.

Тетяна першою в Україні розробила та впровадила систему медичної допомоги для жінок з клімактеричними порушеннями, сприяла створенню першого в Україні відділення лікування патології клімаксу.

Зараз активно займається удосконаленням та впровадженням у клінічну практику органозберігаючих методик лікування міоми матки.

На рахунку в Тетяни понад 430 наукових праць, довідників та посібників. Має 6 патентів на винаходи.