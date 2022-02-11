11 февраля весь мир будет отмечать важный праздник — Международный день женщин и девочек в науке. В 2022 году этот день приходится на пятницу.

Праздник достаточно молодой — 22 декабря 2015 года его основала Генеральная Ассамблея ООН.

Женщины очень важны для развития человечества — это касается и украинок, которые сделали огромный вклад в науку.

Факты ICTV подготовили топ современных женщин, которые сделали прорыв в науке.

Элла Либанова

Элла — украинская ученая в области социоэкономики, демографии и экономики труда, а также академик Национальной академии наук Украины.

Женщина активно изучает демографические процессы, бедность и развитие общества. Благодаря ей появились новые направления в исследованиях, которые раньше в Украине не изучались.

Ученая ввела методику измерения человеческого развития на уровне областей, которая сейчас используется Госкомстатом Украины для ежегодных расчетов. Либанова также является соавтором докладов о человеческом развитии в Украине, которые готовятся под эгидой ООН. На сегодня ко вкладу в науку можно добавить более 500 работ ученой.

Донна Стрикленд

Благодаря канадской ученой мир сейчас использует лазеры на полную мощность. Донна помогла внедрить лазеры в методику коррекции зрения. Она стала лауреатом Нобелевской премии по физике за свой вклад в науку, хотя на момент получения престижной награды была доцентом. Многие считают, что она сделала настоящую революцию в лазерной физике и нелинейной оптике.

Нана Войтенко

Еще одна украинская ученая, которая совершила прорыв в нейрофизиологии. Войтенко активно изучала возникновение и распространение боли. Она получила грант в США и вернулась в Украину для открытия лаборатории. Так, сейчас ученая изучает поведение нервной системы в условиях сахарного диабета.

Джейн Гудолл

Джейн — британская ученая, которая всю жизнь занимается изучением приматов. Сегодня Джейн Гудолл является послом мира ООН и офицером ордена Почетного легиона Франции. Приматология как раздел зоологии во много обязана работе Джейн. Она открыла черты в поведении приматов, которые стали базой для изучения человека и человекоподобных. Ее открытия нередко можно встретить в учебниках и научных книгах.

Татарчук Татьяна

Украинская ученая-медик — она сделала огромный вклад в женское здоровье не только в Украине, но и во всем мире.

Относится к ведущим специалистам в области акушерства и гинекологии, является основательницей украинской школы эндокринной гинекологии.

Татьяна первой в Украине разработала и внедрила систему медицинской помощи для женщин с климактерическими нарушениями, поспособствовала созданию первого в Украине отделения лечения патологии климакса.

Сейчас активно занимается усовершенствованием и внедрением в клиническую практику органосохраняющих методик лечения миомы матки.

На счету у Татьяны более 430 научных работ, справочников и пособий. Имеет 6 патентов на изобретения.