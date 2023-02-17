Різноманітність сучасної комп’ютерної техніки дозволить вибрати ідеальне рішення під свої запити, враховуючи бюджет, технічні параметри та характеристики.

Одним з таких рішень є компактний ноутбук, здатний стати хорошою альтернативної ПК. Пристрій можна взяти в подорож, відрядження, на відпочинок або на прогулянку, виконуючи при цьому поставлені завдання.

Ноутбуки легко транспортувати, вони відрізняються малою вагою, а виробники пропонують різноманітні моделей. Крім того, уся важлива інформація завжди буде під рукою.

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Якщо потрібно купити ноутбук слід оцінити його екран, продуктивність, наявність різних функцій та бездротових технологій. Найзручніше робити вибір в магазині Фокстрот, де є великий набір техніки на вибір.

Особливості ноутбуків

Функціональність та продуктивність даних пристроїв наряду з персональними комп’ютерами роблять їх ідеальними для виконання поставлених завдань.

Але є чимала кількість особливостей, які потрібно оцінити:

міцний та легкий корпус (нерідко використовується алюміній, щоб максимально полегшити техніку та забезпечити надійність);

живлення (ноутбуки працюють від батареї або безпосередньо від мережі шляхом підключення зарядного пристрою, а інноваційні моделі оснащуються літій-іонними акумуляторами з великим терміном автономної роботи);

сучасний дисплей (часто застосовується LCD з підсвічуванням LED, глянсове або матове покриття);

процесор (наявність платформи Centrino дозволяє знизити тепловиділення, тим самим забезпечити нормальне охолодження всього пристрою);

введення та виведення (гумомембранна клавіатура в наш час використовується багатьма виробниками, щоб знизити товщину до декількох міліметрів, а в якості підстави використовується металева пластина).

За розміром дисплея виділяють нетбуки (10-13 дюймів), стандартні пристрої (14-16 дюймів) та великоформатні ноутбуки (17-19 дюймів).

Останні пристрої найчастіше є ігровими з високою продуктивністю та дискретною відеокартою.

Де купити ноутбук?

Відмінним магазином для вдалого вибору та швидкої покупки стане Фокстрот, де є детальний опис та характеристики кожної моделі.

Також є великий набір аксесуарів для ноутбуків з можливістю захистити їх та забезпечити нормальні умови експлуатації навіть в екстремальних ситуаціях.

На всю техніку є гарантія, а також діє доставка по містах України.