Глава Минцифры Михаил Федоров опроверг слухи о создании министерством собственного банка. Он добавил, что переплюнуть уже существующие организации власть не сможет никогда.

Руководитель Министерства цифровой трансформации добавил, что банки Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк активно развивается, и в создании конкурента со стороны государства не имеет смысла.

Глава Минцифры заверил, что орган власти занимается другими задачами — созданием сервиса для финтеха.

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— В этом случае все будут в выигрыше. К примеру, 13 июля украинцы открыли 80 тыс. счетов в банках онлайн, используя шеринг электронного паспорта в Дія. Мы за то, чтобы создавать возможности для бизнеса, а не конкурировать, используя монопольный доступ, — заявил Федоров.

Глава министерства добавил, что украинцы увидят много революционных продуктов, и скоро мы о них узнаем.

Все эти заявления появились на фоне публикации украинских СМИ о якобы создания Дія Банк — платформы, которая будет выдавать карты украинцам для получения соцпомощи. К сервису будут подключаться другие банки, а государство сможет контролировать целевое использование средств.

19 июля в Минцифре уже анонсировали крупное обновление — документы у Дія появятся на английском языке. Перевод получат следующие документы — загранпаспорт, водительское удостоверение и техпаспорт.