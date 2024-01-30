Американська компанія Neuralink уперше імплантувала в мозок людини чип, що дає змогу за допомогою думки керувати комп’ютером. Про це повідомив мільярдер Ілон Маск.

Компанія Маска вживила чип у мозок людини

За словами підприємця, перші результати роботи імплантованого пристрою багатонадійні.

– Учора перша людина отримала імплант від Neuralink, відновлення проходить добре. Початкові результати показують багатонадійне виявлення нейронних спайків, – написав Маск у соцмережі X (Twitter).

Бізнесмен додав, що перший продукт Neuralink отримав назву Telepathy (Телепатія). За словами Маска, Telepathy дає змогу, “просто подумавши”, керувати телефоном або комп’ютером, а через них “практично будь-яким пристроєм”.

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– Першими користувачами стануть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Уявіть, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше, ніж швидкісна друкарка чи аукціоніст. Це і є мета, – написав Маск.

У дослідженні Neuralink використовується робот, який хірургічним шляхом поміщає імплантат інтерфейсу “мозок-комп’ютер” у ділянку мозку, що контролює рухи, пояснювали раніше представники компанії, пише Reuters.

У Neuralink прагнуть до того, щоб люди силою думки могли керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою.

Також у компанії розраховують, що їхні розробки дадуть змогу людям усунути наслідки травм головного і спинного мозку, а також допоможуть із такими проблемами, як ожиріння і депресія.