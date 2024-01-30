Американская компания Neuralink впервые имплантировала в мозг человека чип, позволяющий с помощью мысли управлять компьютером. Об этом сообщил миллиардер Илон Маск.

Компания Маска вживила чип в мозг человека

По словам предпринимателя, первые результаты работы имплантированного устройства многообещающие.

— Вчера первый человек получил имплант от Neuralink, восстановление проходит хорошо. Начальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков, — написал Маск в соцсети X (Twitter).

Бизнесмен добавил, что первый продукт Neuralink получил название Telepathy (Телепатия). По словам Маска, Telepathy позволяет, “просто подумав”, управлять телефоном или компьютером, а через них “практически любым устройством”.

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— Первыми пользователями станут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями. Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем скоростная машинистка или аукционист. Это и есть цель, — написал Маск.

В исследовании Neuralink используется робот, который хирургическим путем помещает имплантат интерфейса “мозг-компьютер” в участок мозга, контролирующий движения, объясняли ранее представители компании, пишет Reuters.

В Neuralink стремятся к тому, чтобы люди силой мысли могли управлять компьютерным курсором или клавиатурой.

Также в компании рассчитывают, что их разработки позволят людям устранить последствия травм головного и спинного мозга, а также помогут с такими проблемами, как ожирение и депрессия.