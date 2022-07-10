Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у Дії

В Україні дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у додатку Дія.

Відповідний законопроєкт №6146 ухвалила Верховна Рада. Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн.

Раніше для оформлення виїзду дитини з одним із батьків, необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.

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Наразі відповідної послуги у застосунку Дія немає, проте вона має там з’явитися.

У прийнятому законопроєкті також визначено перелік підстав, коли один із батьків може вивозити за кордон дитину до 16 років взагалі без згоди другого: