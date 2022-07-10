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Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у Дії

10 Липня 2022, 17:22
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у Дії

В Україні дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у додатку Дія.

Відповідний законопроєкт №6146 ухвалила Верховна Рада. Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн.

Раніше для оформлення виїзду дитини з одним із батьків, необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.

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Наразі відповідної послуги у застосунку Дія немає, проте вона має там з’явитися.

У прийнятому законопроєкті також визначено перелік підстав, коли один із батьків може вивозити за кордон дитину до 16 років взагалі без згоди другого:

  • у разі смерті другого з батьків або набрання чинності рішенням суду про оголошення його померлим;
  • якщо другий з батьків позбавлений батьківських прав або суд визнав його безвісно відсутнім або недієздатним;
  • якщо дитина чи другий батько є іноземцями чи особами без громадянства;
  • якщо дитина їде у супроводі матері-одиначки;
  • за наявності у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці;
  • якщо суд дозволив виїзд за межі України дитині без згоди другого з батьків.
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