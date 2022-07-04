Вже незабаром громадяни України зможуть скористатися пенсійним посвідченням та видом на тимчасове чи постійне проживання у додатку Дія.
У Мінцифри повідомили, що наразі працюють над розробкою цифрових документів, також просять українців долучитися до спільної роботи.
Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати його у вигляді платіжної картки чи пластикове. Воно має бути видане з 2014 року.
Для тестування виду на тимчасове чи постійне проживання потрібно мати:
- Посвідчення у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видане після 25 квітня 2018 року.
- Банківський рахунок для авторизації у Дії через BankID, а також смартфон із NFC.
Для того, щоб стати бета-тестувальником нових послуг у Дії, необхідно зареєструватися тут.
– Розповідайте друзям та знайомим. Будуємо цифрову державу разом, – зазначили в Мінцифри.
Раніше ми писали, що в Україні запрацювала грантова програма єРобота, за допомогою якої українці зможуть отримати фінансування від держави для підтримки бізнесу.
Заявку на отримання гранту з 1 липня можна подати через програму Дія.