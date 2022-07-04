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Пенсійне посвідчення і посвідка на проживання: Мінцифра тестує нові документи в Дії

4 Липня 2022, 12:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Пенсійне посвідчення і посвідка на проживання: Мінцифра тестує нові документи в Дії
Джерело: Мінцифри

Вже незабаром громадяни України зможуть скористатися пенсійним посвідченням та видом на тимчасове чи постійне проживання у додатку Дія.

У Мінцифри повідомили, що наразі працюють над розробкою цифрових документів, також просять українців долучитися до спільної роботи.

Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати його у вигляді платіжної картки чи пластикове. Воно має бути видане з 2014 року.

Зараз дивляться

Для тестування виду на тимчасове чи постійне проживання потрібно мати:

  • Посвідчення у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видане після 25 квітня 2018 року.
  • Банківський рахунок для авторизації у Дії через BankID, а також смартфон із NFC.

Для того, щоб стати бета-тестувальником нових послуг у Дії, необхідно зареєструватися тут.

– Розповідайте друзям та знайомим. Будуємо цифрову державу разом, – зазначили в Мінцифри.

Раніше ми писали, що в Україні запрацювала грантова програма єРобота, за допомогою якої українці зможуть отримати фінансування від держави для підтримки бізнесу.

Заявку на отримання гранту з 1 липня можна подати через програму Дія.

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Джерело
Міністерство цифрової трансформації
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