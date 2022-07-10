Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в Дії

В Украине разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в приложении Дія.

Соответствующий законопроект №6146 приняла Верховная Рада. Это означает, что один из родителей сможет давать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн.

Раньше для оформления выезда ребенка с одним родителем необходимо было получить нотариально заверенное письменное согласие.

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На данный момент соответствующей услуги в приложении Дія нет, однако она должна там появиться.

В принятом законопроекте также определен перечень оснований, когда один из родителей может вывозить за границу ребенка до 16 лет без согласия другого: