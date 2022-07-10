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Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в Дії

10 июля 2022, 17:22
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в Дії

В Украине разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в приложении Дія.

Соответствующий законопроект №6146 приняла Верховная Рада. Это означает, что один из родителей сможет давать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн.

Раньше для оформления выезда ребенка с одним родителем необходимо было получить нотариально заверенное письменное согласие.

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На данный момент соответствующей услуги в приложении Дія нет, однако она должна там появиться.

В принятом законопроекте также определен перечень оснований, когда один из родителей может вывозить за границу ребенка до 16 лет без согласия другого:

  • в случае смерти второго родителя или вступления в силу решения суда об объявлении его умершим;
  • если второй родитель лишен родительских прав или суд признал его безвестно отсутствующим или недееспособным;
  • если ребенок или второй родитель являются иностранцами или лицами без гражданства;
  • если ребенок едет в сопровождении матери-одиночки;
  • при наличии у второго родителя задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца;
  • если суд разрешил выезд за пределы Украины ребенку без согласия второго из родителей.
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