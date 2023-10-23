Акаунти Григорія Лепса та Олега Газманова зламали в Spotify. На сторінках прокремлівських російських музикантів красуються заклики зупинити війну в Україні.

Так, у Лепса і Газманова є підтверджені акаунти на стримінговій платформі Spotify – на головних фото профілю красуються не самі музиканти, а знімок львівського виконавця Clonnex. Також красується і напис Stop war in Ukraine, що перекладається як Зупиніть війну в Україні – букви стилізовані під кров.

Допомогли перевзутися: сторінки Лепса й Газманова зламали в Spotify / 2 зображення

Ймовірно, сторінки артистів зламали умільці з України.

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Схоже, що крім зміни фото профілю нічого не змінилося – на сервісі все ще є пісні російських виконавців. Статистика Spotify показує, що Лепса слухають у всьому світі близько 340 тис. щомісячних користувачів, а Газманова – 132 тис. Шанувальники прокремлівських артистів точно помітять заклик припинити війну.

Нагадаємо, що Газманов активно виступає за війну в Україні з боку РФ, а Лепс підтримав виплату солдатам РФ за знищені танки на озброєнні України. Після цього концерти скандального артиста почали скасовувати в інших країнах.