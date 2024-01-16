Компанія Google пообіцяла у 2024 році посилити підтримку кіберзахисту українського уряду. Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі стало відомо, що держслужбовці України отримають 5 тис. ключів безпеки.

Google надасть Україні 5 тис. ключів безпеки – що це означає

В компанії зауважили, що масштабна цифровізація нашої країни, крім трансформації, несе потенційні ризики у вигляді кібератак. Хакери можуть загрожувати інфраструктурі, зокрема через застарілі методи автентифікації. Ключі безпеки, що їх Google надасть посадовцям, замінять традиційні паролі фізичною перевіркою, що має значно посилити безпеку облікових записів.

– Цей крок допоможе захистити критичні операції та зміцнити довіру і безпеку громадян, – зазначив директор з питань взаємодії з органами державної влади Google Україна Олег Якимчук.

Також Google планує запровадити програми навчання та тренінги, що розкриють українським урядовцям потенціал цих пристроїв. Держслужбовці отримають знання та навички, необхідні для захисту своїх облікових записів.

Зараз дивляться

Разом з тим у компанії планують співпрацю з урядом України та проведення спільних семінарів з кібербезпеки для обміну досвідом та створення нових стратегій для захисту даних.