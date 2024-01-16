Компания Google пообещала в 2024 году усилить поддержку киберзащиты украинского правительства. Во время Всемирного экономического форума в Давосе стало известно, что госслужащие Украины получат 5 тыс. ключей безопасности.

Google предоставит Украине 5 тыс. ключей безопасности — что это значит

В компании отметили, что масштабная цифровизация нашей страны, кроме трансформации, несет потенциальные риски в виде кибератак. Хакеры могут угрожать инфраструктуре, в частности из-за устаревших методов аутентификации. Ключи безопасности, которые Google предоставит чиновникам, заменят традиционные пароли физической проверкой, что должно значительно усилить безопасность учетных записей.

— Этот шаг поможет защитить критические операции и укрепить доверие и безопасность граждан, — отметил директор по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Google Украина Олег Якимчук.

Также Google планирует ввести программы обучения и тренинги, которые раскроют украинским чиновникам потенциал этих устройств. Госслужащие получат знания и навыки, необходимые для защиты своих учетных записей.

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Вместе с тем в компании планируют сотрудничество с правительством Украины и проведение совместных семинаров по кибербезопасности для обмена опытом и создания новых стратегий для защиты данных.