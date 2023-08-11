Компанія Apple запатентувала унікальний девайс – смарткаблучку. З його допомогою користувачі зможуть керувати іншими пристроями корпорації, зокрема й iPhone.

Документ з патентом розкриває конструкцію і принцип роботи ґаджета – кільцем можна керувати курсором миші, прокручувати сторінки, відкривати файли й документи, відповідати на дзвінки та виконувати базові команди для керування iPhone, приставкою Apple TV і комп’ютерами Mac.

У самій каблучці буде купа різних датчиків – вони мають стежити за рухами руки, силою натискання і навіть кількістю пальців, які залучені під час жесту. Не обійдеться і без візуального керування – на ґаджет хочуть встановити невеликі елементи сенсорного керування.

Щоправда, поки що ідея не виходила за рамки патенту – цілком можливо, що це проба пера і ґаджет не з’явиться на ринку найближчим часом.

Зараз компанія зосередила свою увагу на майбутніх смартфонах – стало відомо, коли iPhone 15 з’явиться в продажу. Флагман представлять публіці 12-13 вересня, а ось придбати новинку вийде вже з 22 вересня.

Фото: PatentlyApple