Компания Apple запатентовала уникальный девайс — смарт-кольцо. С его помощью пользователи смогут управлять другими устройствами корпорации, в том числе и iPhone.

Документ с патентом раскрывает конструкцию и принцип работы гаджета — кольцом можно управлять курсором мыши, прокручивать страницы, открывать файлы и документы отвечать на звонки и выполнять базовые команды для управления iPhone, приставкой Apple TV, и компьютерами Mac.

В самом кольце будет куча различных датчиков — они должны следить за движениями руки, силой нажатия, и даже количеством пальцев, которые задействованы во время жеста. Не обойдется и без визуального управления — на гаджет хотят установить небольшие элементы сенсорного управления.

Правда, пока идея не выходила за рамки патента — вполне возможно, что это проба пера, и гаджет не появится на рынке в ближайшее время.

Сейчас компания сосредоточила свое внимание на будущих смартфонах — стало известно, когда iPhone 15 появится в продаже. Флагман представят публике 12-13 сентября, а вот приобрести новинку получится уже с 22 сентября.

Фото: PatentlyApple