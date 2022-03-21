На фоне начала широкомасштабной войны России в Украине в нашей стране заработала Международная электронная платежная система PayPal.

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал подробности о нововведениях, и как это поможет украинцам.

— Это одна из самых больших международных систем в мире — PayPal может осуществлять расчеты в десятках валют, и этим пользуются около 250 млн человек. Она также популярна в США, а также среди владельцев интернет-магазинов, — рассказывает Борняков.

Он добавил, что PayPal лет 5-6 назад хотел расширить свое сотрудничество в Украине, но Нацбанк выставил условия, от которых сервис отказался. Но со сменой власти их пригласили в нашу страну.

— Уже в Министерстве цифровой трансформации мы начали налаживать связь и передавать все необходимые документы для сотрудничества. В PayPal заявили, что теперь Украина будет в списке стран для сотрудничества, но тогда сервис не планировал налаживать работу на новых рынках, — добавил Александр.

Так, на фоне происходящего в Украине руководство PayPal заблокировало Россию в своем сервисе и дало возможность нашим людям пользоваться услугами. Правда, пока можно только использовать функционал в качестве физлица. Юрлицо в Украине не может создать свой счет, отправлять и принимать на него средства.

— PayPal вошел в Украину окончательно. Есть вероятность, что платежную систему подключат и для нашего бизнеса — это даст нашим компаниям возможность зарабатывать деньги. В Европе, например, заплатить за жилье с помощью перевода с банковской карточки на другую карточку невозможно. Именно с помощью таких платежных сервисов как PayPal и осуществляются подобные финансовые операции. Для этого необходимо просто знать e-mail арендодателя, — рассказывает о функционале Александр Борняков.

Но и для Украины PayPal будет выгодным. Все украинские продавцы, которые работают с eBay и Amazon, получили мощный инструмент для торговли. Он поможет принести в нашу страну валютную выручку, что позитивно повлияет на украинскую экономику.