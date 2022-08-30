Viber — це зручний VoIP-додаток для дзвінків і обміну повідомленнями. Застосунок підв’язується до номера мобільного телефона, при цьому не використовує мобільну мережу.
Для здійснення дзвінків чи повідомлень Viber потребує лише інтернет-з’єднання.
Як у Viber створити групу для для Android, iOS і Windows – читайте інструкцію у нашому матеріалі.
Група у Viber для Android
Спосіб №1
- Завантажте або увійдіть в додаток на своєму смартфоні.
- У нижній панелі керування знайдіть кнопку Чати та натисніть.
- На екрані ви побачите свої діалоги, які ви вже маєте та маленьку фіолетову кнопку Написати. Знайдіть та натисніть на неї.
- Viber відкриє нове вікно з послугами – оберіть Нова група.
- Тепер виберіть людей з ваших контактів, які будуть у спільному чаті та натисніть на галочку.
Групу створено! Тепер можете дати чату назву, додати фото та написати перше повідомлення.
Спосіб №2
Нову групу у Viber також можна створити з вже існуючого діалогу з людиною.
- Перейдіть у будь-який свій чат.
- У правому верхньому куті знайдіть значок три крапочки та натисніть.
- Серед послуг оберіть Створити нову групу. Пам’ятайте, що людина, через чат з якою ви створюєте групу, автоматично там буде.
- Додайте в групу ще контакти та натисніть на позначку галочки.
Група у Viber для iOS
- Зайдіть у додаток Viber.
- У нижній панелі керування натисніть на позначку Чати.
- У верхньому куті оберіть значок Написати.
- Натисніть Нова група.
- Додайте необхідних людей зі своїх контактів та натисніть на галочку.
- Дайте назву групі та додайте фото.
- Натисніть Створити групу.
Група у Viber для Windows
Якщо ви користуєтесь Viber на персональному комп’ютері, аби створити нову групу, вам потрібно:
- Зайти у Viber на своєму комп’ютері.
- Угорі знайдіть пункт Бесіди (Чати).
- Тепер оберіть контакти, які будуть у спільному чаті.
- Додайте фото групи та її назву і натисніть Почати чат.
Готово! Групу у Viber для Windows створено. Тепер ви може легко та зручно спілкуватися зі своїми друзями чи родичами у спільній групі.