Viber — це зручний VoIP-додаток для дзвінків і обміну повідомленнями. Застосунок підв’язується до номера мобільного телефона, при цьому не використовує мобільну мережу.

Для здійснення дзвінків чи повідомлень Viber потребує лише інтернет-з’єднання.

Як у Viber створити групу для для Android, iOS і Windows – читайте інструкцію у нашому матеріалі.

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Група у Viber для Android

Спосіб №1

Завантажте або увійдіть в додаток на своєму смартфоні. У нижній панелі керування знайдіть кнопку Чати та натисніть. На екрані ви побачите свої діалоги, які ви вже маєте та маленьку фіолетову кнопку Написати. Знайдіть та натисніть на неї. Viber відкриє нове вікно з послугами – оберіть Нова група. Тепер виберіть людей з ваших контактів, які будуть у спільному чаті та натисніть на галочку.

Групу створено! Тепер можете дати чату назву, додати фото та написати перше повідомлення.

Спосіб №2

Нову групу у Viber також можна створити з вже існуючого діалогу з людиною.

Перейдіть у будь-який свій чат. У правому верхньому куті знайдіть значок три крапочки та натисніть. Серед послуг оберіть Створити нову групу. Пам’ятайте, що людина, через чат з якою ви створюєте групу, автоматично там буде. Додайте в групу ще контакти та натисніть на позначку галочки.

Група у Viber для iOS

Зайдіть у додаток Viber.

У нижній панелі керування натисніть на позначку Чати .

. У верхньому куті оберіть значок Написати .

. Натисніть Нова група .

. Додайте необхідних людей зі своїх контактів та натисніть на галочку.

Дайте назву групі та додайте фото.

Натисніть Створити групу.

Група у Viber для Windows

Якщо ви користуєтесь Viber на персональному комп’ютері, аби створити нову групу, вам потрібно:

Зайти у Viber на своєму комп’ютері. Угорі знайдіть пункт Бесіди (Чати). Тепер оберіть контакти, які будуть у спільному чаті. Додайте фото групи та її назву і натисніть Почати чат.

Готово! Групу у Viber для Windows створено. Тепер ви може легко та зручно спілкуватися зі своїми друзями чи родичами у спільній групі.