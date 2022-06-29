В умовах війни шахраї та хакери активізувалися в мережі – намагаються вкрасти особисті дані користувачів, а також отримати кошти жертв. У Держспецзв’язку розповіли, як відбувається зараження комп’ютера чи смартфона вірусом та як його правильно видалити.

Експерти заявили, що відкриття файлу з вірусом не означає, що всі збережені файли на пристрої обов’язково будуть знищені. Залежно від виду вірусу та захисту, наслідки зараження можуть відрізнятися.

Як видалити вірус за допомогою антивірусу?

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На комп’ютерах з Windows 10 і Windows 11 вже вбудовано систему захисту – вона називається Безпека Windows. Програма, яка шукатиме шкідливий код, отримала назву Антивірус Microsoft Defender.

В автоматичному режимі вона сканує дані, збережені в пам’яті пристрою. Якщо відкрити шкідливий файл – програма відреагує на це і заблокує поширення вірусу, відправивши його на карантин або зовсім видалить.

Можна користуватися й іншими захисниками, але після встановлення системний сервіс автоматично вимикається.

Щоб видалити вірус із комп’ютера, необхідно виконати кілька дій:

Запустити антивірус та розпочати сканування на наявність загроз; За наявності вірусу, відправте код на карантин, щоб запобігти поширенню. Видаліть вірус. Очистьте кошик із віддаленими файлами та перезавантажте пристрій.

Якщо немає можливості самостійно це зробити, у Держспецзв’язку рекомендують звернутися до спеціаліста.