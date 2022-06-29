В умовах війни шахраї та хакери активізувалися в мережі – намагаються вкрасти особисті дані користувачів, а також отримати кошти жертв. У Держспецзв’язку розповіли, як відбувається зараження комп’ютера чи смартфона вірусом та як його правильно видалити.
Експерти заявили, що відкриття файлу з вірусом не означає, що всі збережені файли на пристрої обов’язково будуть знищені. Залежно від виду вірусу та захисту, наслідки зараження можуть відрізнятися.
Як видалити вірус за допомогою антивірусу?
На комп’ютерах з Windows 10 і Windows 11 вже вбудовано систему захисту – вона називається Безпека Windows. Програма, яка шукатиме шкідливий код, отримала назву Антивірус Microsoft Defender.
В автоматичному режимі вона сканує дані, збережені в пам’яті пристрою. Якщо відкрити шкідливий файл – програма відреагує на це і заблокує поширення вірусу, відправивши його на карантин або зовсім видалить.
Можна користуватися й іншими захисниками, але після встановлення системний сервіс автоматично вимикається.
Щоб видалити вірус із комп’ютера, необхідно виконати кілька дій:
- Запустити антивірус та розпочати сканування на наявність загроз;
- За наявності вірусу, відправте код на карантин, щоб запобігти поширенню. Видаліть вірус.
- Очистьте кошик із віддаленими файлами та перезавантажте пристрій.
Якщо немає можливості самостійно це зробити, у Держспецзв’язку рекомендують звернутися до спеціаліста.