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Дані можна врятувати: як правильно видалити вірус із комп’ютера на Windows

29 Червня 2022, 12:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ноутбук
Джерело: Depositphotos

В умовах війни шахраї та хакери активізувалися в мережі – намагаються вкрасти особисті дані користувачів, а також отримати кошти жертв. У Держспецзв’язку розповіли, як відбувається зараження комп’ютера чи смартфона вірусом та як його правильно видалити.

Експерти заявили, що відкриття файлу з вірусом не означає, що всі збережені файли на пристрої обов’язково будуть знищені. Залежно від виду вірусу та захисту, наслідки зараження можуть відрізнятися.

Як видалити вірус за допомогою антивірусу?

Зараз дивляться

На комп’ютерах з Windows 10 і Windows 11 вже вбудовано систему захисту – вона називається Безпека Windows. Програма, яка шукатиме шкідливий код, отримала назву Антивірус Microsoft Defender.

В автоматичному режимі вона сканує дані, збережені в пам’яті пристрою. Якщо відкрити шкідливий файл – програма відреагує на це і заблокує поширення вірусу, відправивши його на карантин або зовсім видалить.

Можна користуватися й іншими захисниками, але після встановлення системний сервіс автоматично вимикається.

Щоб видалити вірус із комп’ютера, необхідно виконати кілька дій:

  1. Запустити антивірус та розпочати сканування на наявність загроз;
  2. За наявності вірусу, відправте код на карантин, щоб запобігти поширенню. Видаліть вірус.
  3. Очистьте кошик із віддаленими файлами та перезавантажте пристрій.

Якщо немає можливості самостійно це зробити, у Держспецзв’язку рекомендують звернутися до спеціаліста.

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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
Хакери
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