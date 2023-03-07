Компанія Valve працює над Counter-Strike 2 – продовженням легендарного шутера. Зовсім скоро розробник гри анонсує проєкт усьому світу – це станеться більш ніж через 10 років після виходу попередньої частини – CS:GO.

Уперше про анонс нової Counter-Strike заявив ігровий журналіст Річард Льюїс. Він заявив, що Valve вже давно працює над проєктом, і він уже майже готовий. Щоб оцінити роботу, корпорація запросила кіберспортсменів – вони тестували гру і ділилися враженнями.

Льюїс заявив, що зовсім скоро Counter-Strike 2 стане доступною для більшої кількості гравців – Valve відкриє бета-тест не пізніше 1 квітня. Це потрібно для фінального полірування проєкту – геймери не хочуть бачити проблеми та баги в продовженні однієї з найпопулярніших ігор у світі.

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Про візуальні зміни поки немає подробиць, але технічна складова вже розкрита. Нова гра побудована на двигуні Valve Source 2 – це дозволяє зробити картинку набагато кращою, як порівняти з попередньою частиною. Сервери для гравців будуть підтримувати тікрейт 128, що зробить гру більш плавною і без пригальмовувань.

І поки геймери в очікуванні виходу нового проєкту, експерти вже шукають найкращу гру 2023 року. Опубліковано список номінантів на BAFTA Games Awards 2023. лідером за кількістю номінацій є God of War Ragnarök – є шанс отримати нагороду одразу в 14 категоріях.