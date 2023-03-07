Компания Valve работает над Counter-Strike 2 — продолжением легендарного шутера. Совсем скоро разработчик игры анонсирует проект всему миру — это произойдет более чем спустя 10 лет после выхода предыдущей части — CS:GO.

Впервые об анонсе новой Counter-Strike заявил игровой журналист Ричард Льюис. Он заявил, что Valve уже давно работает над проектом, и он уже почти готов. Чтобы оценить работу, корпорация пригласила киберспортсменов — они тестировали игру и делились впечатлениями.

Льюис заявил, что совсем скоро Counter-Strike 2 станет доступной для большего количества игроков — Valve откроет бета-тест не позже 1 апреля. Это нужно для финальной полировки проекта — геймеры не хотят видеть проблемы и баги в продолжении одной из самых популярных игор в мире.

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О визуальных изменениях пока нет подробностей, но техническая составляющая уже раскрыта. Новая игра построена на движке Valve Source 2 — это позволяет сделать картинку намного лучше, в сравнении с предыдущей частью. Серверы для игроков будут поддерживать тикрейт 128, что сделает игру более плавной и без подтормаживаний.

И пока геймеры в ожидания выхода нового проекта, эксперты уже ищут лучшую игру 2023 года. Опубликован список номинантов на BAFTA Games Awards 2023. лидером по количеству номинаций является God of War Ragnarök — есть шанс получить награду сразу в 14 категориях.