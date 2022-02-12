С каждым годом батарея в наших iPhone растет, и, естественно, требуется больше времени на подзарядку. Именно поэтому производители вынуждены придумывать технологии, чтобы сократить время зарядки девайсов.

Что такое быстрая зарядка?

Для быстрой зарядки используется более новая технология USB, называемая USB Power Delivery (USB PD). Она доступна только в соединениях USB-C, которые могут направлять как питание, так и данные и подходят для зарядки различных устройств.

Это очень гибкий и эффективный вариант, позволяющий оптимизировать управление питанием. Перейдя на соединение USB PD, вы можете достичь скорости зарядки намного выше, чем у старых кабельных соединений Apple Lightning.

Вредит ли быстрая зарядка аккумулятору?

На длительность службы литиевых батарей влияют два фактора. Во-первых, систематическая быстрая зарядка разрушит химические вещества на аккумуляторе и сократит ему жизнь.

Во-вторых, во время быстрой зарядки, из-за относительно высокого тока, батарея будет нагреваться быстрее, что также приведет к внезапному снижению емкости и необратимому повреждению аккумулятора.

Но ущерб минимален, и для его проявления требуется до года или более. Поэтому будь то быстрая или обычная зарядка, она в любом случае нанесет вред аккумулятору, но ущерб от быстрой зарядки будет несколько сильнее, чем от обычной.

Короче говоря, технология быстрой зарядки действительно может сократить время автономной работы.

Обычное зарядное устройство имеет мощность от 5 до 10 Вт. Быстрое зарядное устройство может увеличить это число до восьми раз. Например, iPhone 11 Pro и Pro Max поставляются с быстрой зарядкой на 18 Вт, а Galaxy Note 10 и Note 10 Plus — с зарядкой на 25 Вт.

Если в вашем аккумуляторе или в зарядном устройстве нет серьезных технических поломок, использование быстрой зарядки не нанесет моментального ущерба девайсу.

В основном аккумуляторы, поддерживающие быструю зарядку, работают в два этапа.

Первый подает импульс напряжения на разряженную батарею. Это дает вам молниеносный заряд от 50% до 70% за первые 10, 15 или 30 минут.

Как только батарея получит большую часть своего заряда, зарядное устройство снизит напряжение, чтобы предотвратить перегрев или перезарядку, обеспечивая безопасность вашего смартфона и зарядного устройства.

Ваше зарядное устройство может нагреваться при питании смартфонов, но если оно изготовлено известным производителем и сертифицировано как совместимое с iPhone, вам не о чем беспокоиться.

Лучший способ позаботиться о батарее вашего iPhone — регулярно проводить техническое обслуживание и оптимизацию использования.

В iOS 13 и более поздних версиях iPhone учится на ваших ежедневных привычках зарядки, чтобы увеличить срок службы аккумулятора. Эту функцию можно включить в настройках телефона.

Какие устройства Apple поддерживают быструю зарядку?

Если у вас есть какое-либо из следующих устройств, вы сможете использовать быструю зарядку:

iPhone 8, 8 Plus и новее

iPad mini 5-го поколения

iPad Air 3-го поколения и новее

iPad Pro: 12,9 дюйма, 1-е поколение и новее; 11 дюймов, 1-е поколение и новее; 10,5-дюймовый

Адаптеры, которые могут быстро заряжаться:

Apple 18 Вт, 29 Вт, 30 Вт, 61 Вт, 87 Вт и 96 Вт USB-C (если вы не уверены, проверьте мощность на нижней части адаптера).

Адаптеры USB-C сторонних производителей с сопоставимой мощностью, которые поддерживают USB-PD (USB Power Delivery).

Если вы планируете менять телефоны каждый год или два, заряжайте их так, как хотите, и не беспокойтесь об уменьшении емкости.

Или просто возьмите iPhone и устанавливайте новую батарею каждые пару лет. Это намного дешевле, чем покупка нового смартфона.