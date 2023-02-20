Багато людей думають, що телефони від Apple володіють високою якістю, і тому практично не ламаються. Однак будь-яка електронна техніка виходить з ладу. До того ж чим більше в ній зосереджено функцій, тим складніший ремонт.

Чому не вмикається iPhone – читайте в матеріалі.

Чому не вмикається Айфон: основні причини

Якщо ваш телефон впав з багатоповерхівки й не вмикається – швидше за все, вам одразу потрібно звертатися до професіоналів.

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Але якщо ситуація не критична, реанімувати техніку можна після того, як дізнатися точну причину ламання. Ось одні із найпопулярніших:

Акумулятор повністю розряджений. Неможливо зарядити акумулятор через ламання зарядки, кабелю або гнізда. Не працює кнопка увімкнення. Відбувся програмний збій на рівні прошивки. Наприклад, це може статися під час невдалого оновлення програмного забезпечення. Поламалася материнська плата iPhone або екран.

Чому не вмикається Айфон та що з цим робити

Перевірте, чи точно працює зарядний пристрій, кабель, гніздо. Якщо все в нормі, то підключіть його до зарядки і почекайте кілька хвилин, перед включенням.

Якщо ви користувалися телефоном на вулиці, а там було дуже холодно, почекайте, аби він трішки розігрівся.

Для цього вам не потрібно нагрівати його феном або ставити на батарею, адже це може стати причиною ще однієї ламання.

Також може не працювати блок від зарядки. Для того, аби це перевірити, приєднайте шнур до комп’ютера та під’єднайте телефон.

Крім цього, виробники iPhone часто говорять про те, що телефони цієї фірми ліпше заряджати від оригінальних зарядних пристроїв (це теж може бути однією із причин, чому телефон не може якісно зарядитися).

Також важливо не вмикати на зарядку пристрій до машинного акумулятора.

Якщо не вдалося ввімкнути смартфон, потрібно виконати наступні кроки, в залежності від моделі смартфона:

iPhone 7 (7 plus): Затисніть на 15 – 20 секунд кнопки Включення і Гучності.

Новіші моделі (від 8). Короткочасно натискайте кнопки Збільшення гучності, потім Зменшення гучності і затисніть на 15 – 20 секунд бічну кнопку.

Після цього повинен згаснути екран і з’явиться логотип Apple. Запуск операційної системи повинен відбутися протягом 1 хвилини. Тепер смартфоном можна користуватися.

Що не можна робити, коли телефон не вмикається

Намагатися полагодити кабель за допомогою скотчу. На жаль, цим грішать багато власників Айфонів. Але це не розв’яже проблему у довгостроковій перспективі. Проте може призвести до других негативних наслідків як для телефону, так і для вас (може вдарити струмом). Також ліпше не проштовхувати штекер кабелю в гнізді телефону. Кабель та зарядка коштують дешевше, ніж заміна гнізда. Не вмикайте і вимикайте телефон занадто часто.

Що робити, якщо не заряджається Айфон: покрокова інструкція