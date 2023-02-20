Многие думают, что телефоны от Apple обладают высоким качеством, и поэтому практически не ломаются. Однако любая электронная техника выходит из строя.

К тому же, чем больше в ней сосредоточено функций, – тем сложнее ремонт. Почему не включается iPhone – читайте в материале.

Почему не включается Айфон: основные причины

Если телефон упал с многоэтажки и не включается – скорее всего, вам сразу нужно обращаться к профессионалам. Но если ситуация не критична, реанимировать технику можно после того, как узнаете точную причину ломки.

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Вот одни из самых популярных:

Аккумулятор полностью разряжен. Нельзя зарядить аккумулятор из-за разрушения зарядки, кабеля или гнезда. Кнопка включения не работает. Произошел программный сбой на уровне прошивки. Например, это может произойти при неудачном обновлении программного обеспечения. Сломалась материнская плата iPhone или экран.

Почему не включается Айфон и что с этим делать

Убедитесь, что зарядное устройство, кабель, гнездо работают точно. Если все в норме, то подключите его к зарядке и подождите несколько минут перед включением.

Если вы пользовались телефоном на улице, а там было очень холодно, подождите, чтобы он немного разогрелся.

Для этого вам не нужно нагреть его феном или ставить на батарею, ведь это может стать причиной еще одной ломки. Также может не работать блок зарядки.

Чтобы проверить это, подключите шнур к компьютеру и подключите телефон.

Также производители iPhone часто говорят о том, что телефоны этой фирмы лучше заряжать от оригинальных зарядных устройств (это тоже может быть одной из причин, почему телефон не может зарядиться качественно).

Также важно не включать на зарядку устройство в аккумулятор.

Если не удалось включить смартфон, необходимо выполнить следующие шаги в зависимости от модели смартфона:

iPhone 7 (7 plus): Нажмите на 15 – 20 секунд кнопки Включения и Громкости.

Более новые модели (от 8). Кратковременно нажимайте кнопки Увеличение громкости, затем Уменьшение громкости и зажмите боковую кнопку на 15 – 20 секунд.

После этого должен погаснуть экран и появится логотип Apple. Запуск операционной системы должен произойти в течение 1 минуты. Теперь смартфоном можно пользоваться.

Что нельзя делать, если телефон не включается

Пытаться починить кабель с помощью скотча. К сожалению, этим грешат многие владельцы Айфонов. Но это не решит проблему в долгосрочной перспективе. Однако может привести к другим негативным последствиям как для телефона, так и для вас (может ударить током). Также лучше не проталкивать штекер кабеля в гнезде телефона. Кабель и зарядка стоят дешевле, чем замена гнезда. Не включайте и выключайте телефон слишком часто.

Что делать, если не заряжается Айфон: пошаговая инструкция