Специалисты говорят, что причин перегрева телефона iPhone может быть много. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать определенные требования по его эксплуатации. Почему греется iPhone и что с этим делать – читайте в материале.

Почему Айфон начинает греться: распространенные причины

Со временем некоторые пользователи iPhone начинают замечать частые зависания в режиме работы телефона, периодические самопроизвольные отключения, исчезновение звука и другие неприятные моменты.

Также телефон может быстро разряжаться.

Причины могут быть вызваны наружными и внутренними факторами.

Сейчас смотрят

Основные причины того, почему iPhone нагревается

Одновременно включено слишком много функций и программ. Bluetooth, вай-фай, геолокация и несколько работающих на фоне приложений могут спровоцировать нагрев. Решение простое – не перезагружать так гаджет. Если вы часто разряжаете айфон до полного выключения, затем заряжаясь, он может нагреваться. Проблемы в работе аккумулятора, его износ, также могут вызвать подобную неисправность. Если телефон упал на твердую поверхность, или же на него попала жидкость, в результате из строя могут выйти внутренние детали, которые провоцируют то, что айфон нагревается. Некорректно установлены обновления или сбой в работе программного обеспечения.

Если телефон нагревается, но не существенно, попробуйте сначала просто закрыть большинство приложений и не перезагружать устройство. Однако бывают и более серьезные причины:

корпус делается действительно очень горячим;

аккумулятор подозрительно быстро теряет заряд;

айфон сам может отключиться причем внезапно;

устройство часто зависает и глючит.

Если у вас появляются такие проблемы с телефоном, то нужно не терять время и обратиться в сервисный центр.

Меры профилактики, чтобы предотвращать перегревы

Проверьте и установите все последние обновления приложений на смартфоне. Компания Apple часто выпускает специальные программы, способствующие снижению проблем с перегревом, найти их можно в личном кабинете интернет-магазина приложений. Убедитесь, что приложения, такие как Сафари, Bluetooth, Wi-Fi, карты, навигационные приложения и службы размещения были закрыты. Не оставляйте телефон на прямых солнечных лучах. Это касается и тех случаев, когда его просто забывают на переднем сиденье автомобиля. В данном случае он подвержен не только перегреву от солнца, но и от нагрева самой машины. Не пользуйтесь смартфоном во время зарядки, а также не производите ее в местах, где есть прямой контакт с лучами солнца. Лучше делать это дома или в местах, где есть тень или кондиционер.