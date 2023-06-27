Telegram – популярний в Україні месенджер, в якому можна переписуватися з друзями, створювати робочі чати, здійснювати відеодзвінки, обмінюватися файлами та ще багато іншого.

Одна з цікавих і корисних функції Telegram – можливість змінювати статус свого останнього відвідування.

Тобто ви можете приховати час свого відвідування в месенджері, а ваші співрозмовники під вашим іменем у чаті будуть бачити “відвідини – нещодавно” чи “був(а) нещодавно”. Тобто конкретного часу, коли ви були востаннє онлайн, не знатиме ніхто.

Як приховати час свого останнього відвідування в Telegram та поставити статус відвідини – нещодавно – читайте в нашому матеріалі.

Інструкція для мобільного застосунку Telegram

Відкрийте Telegram на своєму смартфоні.

Перейдіть у Налаштування.

Знайдіть пункт Приватність і безпека.

Оберіть категорію Відвідини та стан у мережі.

На екрані побачите три варіанти:

Для всіх – будь-який користувач буде бачити, як давно ви заходили в Telegram. Мої контакти – тоді ваш правдивий статус буде видно тільки вашим контактам. Ніхто – у цьому випадку замість часової позначки буде відображатися напис відвідини – нещодавно.

Тепер оберіть той пункт, який вам підходить. Готово! Ви приховали час свого останнього відвідування у Telegram.

Інструкція для онлайн-версії Telegram

Якщо додатку ви не маєте, а користуєтесь онлайн-версією месенджера, вам необхідно:

Відкрити онлайн Telegram та увійти на свою особисту сторінку.

З лівого боку вгорі над своїми чатами знайдіть три рисочки та натисніть.

Оберіть пункт Налаштування, а далі – Приватність і безпека.

Натисніть на пункт Видимість часу відвідин.

Оберіть один з трьох запропонованих варіантів. Якщо хочете, аби в статусі відображалося відвідини – недавно, оберіть пункт Ніхто.

Готово! Тепер час вашого останнього відвідування буде недоступний для користувачів у Telegram.