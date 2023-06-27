Telegram – популярний в Україні месенджер, в якому можна переписуватися з друзями, створювати робочі чати, здійснювати відеодзвінки, обмінюватися файлами та ще багато іншого.
Одна з цікавих і корисних функції Telegram – можливість змінювати статус свого останнього відвідування.
Тобто ви можете приховати час свого відвідування в месенджері, а ваші співрозмовники під вашим іменем у чаті будуть бачити “відвідини – нещодавно” чи “був(а) нещодавно”. Тобто конкретного часу, коли ви були востаннє онлайн, не знатиме ніхто.
Як приховати час свого останнього відвідування в Telegram та поставити статус відвідини – нещодавно – читайте в нашому матеріалі.
Інструкція для мобільного застосунку Telegram
- Відкрийте Telegram на своєму смартфоні.
- Перейдіть у Налаштування.
- Знайдіть пункт Приватність і безпека.
- Оберіть категорію Відвідини та стан у мережі.
На екрані побачите три варіанти:
- Для всіх – будь-який користувач буде бачити, як давно ви заходили в Telegram.
- Мої контакти – тоді ваш правдивий статус буде видно тільки вашим контактам.
- Ніхто – у цьому випадку замість часової позначки буде відображатися напис відвідини – нещодавно.
Тепер оберіть той пункт, який вам підходить. Готово! Ви приховали час свого останнього відвідування у Telegram.
Інструкція для онлайн-версії Telegram
Якщо додатку ви не маєте, а користуєтесь онлайн-версією месенджера, вам необхідно:
- Відкрити онлайн Telegram та увійти на свою особисту сторінку.
- З лівого боку вгорі над своїми чатами знайдіть три рисочки та натисніть.
- Оберіть пункт Налаштування, а далі – Приватність і безпека.
- Натисніть на пункт Видимість часу відвідин.
- Оберіть один з трьох запропонованих варіантів. Якщо хочете, аби в статусі відображалося відвідини – недавно, оберіть пункт Ніхто.
Готово! Тепер час вашого останнього відвідування буде недоступний для користувачів у Telegram.