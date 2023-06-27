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Був нещодавно в Telegram: як налаштувати статус і приховати час останнього відвідування

27 Червня 2023, 18:18
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Телеграм
Джерело: Pexels

Telegram – популярний в Україні месенджер, в якому можна переписуватися з друзями, створювати робочі чати, здійснювати відеодзвінки, обмінюватися файлами та ще багато іншого.

Одна з цікавих і корисних функції Telegram – можливість змінювати статус свого останнього відвідування.

Тобто ви можете приховати час свого відвідування в месенджері, а ваші співрозмовники під вашим іменем у чаті будуть бачити “відвідини – нещодавно” чи “був(а) нещодавно”. Тобто конкретного часу, коли ви були востаннє онлайн, не знатиме ніхто.

Як приховати час свого останнього відвідування в Telegram та поставити статус відвідини – нещодавно – читайте в нашому матеріалі.

Інструкція для мобільного застосунку Telegram

  • Відкрийте Telegram на своєму смартфоні.
  • Перейдіть у Налаштування.
  • Знайдіть пункт Приватність і безпека.

Telegram

  • Оберіть категорію Відвідини та стан у мережі.

Telegram

На екрані побачите три варіанти:

  1. Для всіх – будь-який користувач буде бачити, як давно ви заходили в Telegram.
  2. Мої контакти – тоді ваш правдивий статус буде видно тільки вашим контактам.
  3. Ніхто – у цьому випадку замість часової позначки буде відображатися напис відвідини – нещодавно.

Telegram

Тепер оберіть той пункт, який вам підходить. Готово! Ви приховали час свого останнього відвідування у Telegram.

Інструкція для онлайн-версії Telegram

Якщо додатку ви не маєте, а користуєтесь онлайн-версією месенджера, вам необхідно:

  • Відкрити онлайн Telegram та увійти на свою особисту сторінку.
  • З лівого боку вгорі над своїми чатами знайдіть три рисочки та натисніть.

Telegram

  • Оберіть пункт Налаштування, а далі – Приватність і безпека.

Telegram

  • Натисніть на пункт Видимість часу відвідин.

Telegram

  • Оберіть один з трьох запропонованих варіантів. Якщо хочете, аби в статусі відображалося відвідини – недавно, оберіть пункт Ніхто.

Telegram

Готово! Тепер час вашого останнього відвідування буде недоступний для користувачів у Telegram.

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