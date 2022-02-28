Министерство цифровой политики запустило чатбот, с помощью которого можно получить временные или необходимые вещи в ЦНАП.

Речь идет о ЦНАП в таких областях: Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской и Львовской. Там они были переформатированы в пункты помощи переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне. ЦНАП в других регионах к инициативе будут приобщаться со временем.

Как запустить чатбот turbotnyk_bot:

в мессенджере Telegram вбейте в поиске ник бота: @turbotnyk_bot;

для Viber нужно скопировать и вставить в браузере ссылку https://tinyurl.com/turbotnyk

Как воспользоваться:

выбираете нужную область и населенный пункт (список будет расширяться) указываете, какая именно вам нужна поддержка звоните 24/7 координатору договоритесь и получите необходимую помощь

Список помощи, которую можно получить: