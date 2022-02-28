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Бот Турботник: как получить гуманитарную помощь в ЦПАУ

28 февраля 2022, 14:23
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Бот Турботник: как получить гуманитарную помощь в ЦПАУ
Источник: Depositphotos

Министерство цифровой политики запустило чатбот, с помощью которого можно получить временные или необходимые вещи в ЦНАП.

Речь идет о ЦНАП в таких областях: Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской и Львовской. Там они были переформатированы в пункты помощи переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне. ЦНАП в других регионах к инициативе будут приобщаться со временем.

Как запустить чатбот turbotnyk_bot:

  • в мессенджере Telegram вбейте в поиске ник бота: @turbotnyk_bot;
  • для Viber нужно скопировать и вставить в браузере ссылку https://tinyurl.com/turbotnyk

Как воспользоваться: 

  1. выбираете нужную область и населенный пункт (список будет расширяться)
  2. указываете, какая именно вам нужна поддержка
  3. звоните 24/7 координатору
  4. договоритесь и получите необходимую помощь

Список помощи, которую можно получить:

  • временный дом
  • вещи первой необходимости
  • спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца
  • вода, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и масло
  • лекарства и амуниция
  • туалетная бумага и другие средства гигиены
  • одежда и обувь
  • детские игрушки и питание
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Источник
Министерство цифровой трансформации
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