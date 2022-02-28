Министерство цифровой политики запустило чатбот, с помощью которого можно получить временные или необходимые вещи в ЦНАП.
Речь идет о ЦНАП в таких областях: Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской и Львовской. Там они были переформатированы в пункты помощи переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне. ЦНАП в других регионах к инициативе будут приобщаться со временем.
Как запустить чатбот turbotnyk_bot:
- в мессенджере Telegram вбейте в поиске ник бота: @turbotnyk_bot;
- для Viber нужно скопировать и вставить в браузере ссылку https://tinyurl.com/turbotnyk
Как воспользоваться:
- выбираете нужную область и населенный пункт (список будет расширяться)
- указываете, какая именно вам нужна поддержка
- звоните 24/7 координатору
- договоритесь и получите необходимую помощь
Список помощи, которую можно получить:
- временный дом
- вещи первой необходимости
- спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца
- вода, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и масло
- лекарства и амуниция
- туалетная бумага и другие средства гигиены
- одежда и обувь
- детские игрушки и питание