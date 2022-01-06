Биткоин резко подешевел на фоне происшествий в Казахстане. Так, стоимость валюты упала на 7% — до $42 580.

По данным аналитиков, это самое крупное падение стоимости биткоина с сентября 2021 года. Еще в ноябре цена достигла отметки в $69 тыс.

В связи с падением самой популярной криптовалюты в мире, стоимость цифровых аналогов также снизилась. Так, Ethereum подешевел еще сильнее — на 11,74%. Теперь он стоит $3 342 — подобных показателей не было с октября 2021.

Эксперты уверяют — на курс также повлияло падение обычных валют и акций на биржах.

Это случилось из-за масштабных протестов в Казахстане, которые вспыхнули 2 января из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа. Вечером этого же дня на территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения.

Буквально на днях один из самых больших инвестиционных банков дал прогноз на будущий курс биткоина. По мнению Goldman Sachs Group, курс может вырасти до $100 тыс. за одну единицу цифровой валюты. Это станет возможным лишь при одном условии — если инвесторы и дальше будут продолжать вкладывать свои активы.

Биткоин и дальше продолжит отбирать долю рынка у золота — общая капитализация валюты уже перевалила за $800 млрд.