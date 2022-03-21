На тлі широкомасштабної війни Росії проти України з 24 лютого весь світ почав усіляко допомагати нашій країні в економічному плані. Санкції, накладені на агресора, все швидше накривають РФ завісою, відрізаючи від цивілізованого світу.

Станом на 26 добу нашого опору, повномасштабної війни, за останню добу на Росію наклали такі санкції:

Південнокорейський виробник електроніки LG Electronics призупинив усі постачання до РФ.

Чотири найбільші компанії з надання послуг у нафтовій галузі припинили інвестування до Росії: Weatherford International, Halliburton, Schlumberger та Baker Hughes.

Німецький концерн Bosch відмовився від постачання компонентів виробництва.

Японська компанія Yokohama Rubber Company стала останнім виробником шин, який зупинив роботу в РФ.

Північна Македонія скасувала безвізовий режим громадянам Росії.

Американська компанія Netcracker, яка працює з великими операторами зв’язку, залишила РФ.

Виробник продукції особистої гігієни Amway, побутової хімії та косметики відмовився від роботи у Росії.

Концерн LVMH припинив постачання одягу класу люкс до Росії. Так тепер Путін не зможе придбати куртку за 420 тис. грн.