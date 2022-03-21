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Без шин и косметики: санкции против России за последние сутки

21 марта 2022, 12:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
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Источник: Depositphotos

На фоне широкомасштабной войны России против Украины с 24 февраля весь мир начал всячески помогать нашей стране в экономическом плане. Санкции, наложенные на агрессора, все быстрее накрывают РФ занавесом, отрезая от цивилизованного мира.

По состоянию на 26 сутки нашего сопротивления, полномасштабной войны, за последние сутки на Россию наложили следующие санкции:

Южнокорейский производитель электроники LG Electronics приостановил все поставки в РФ.

Четыре крупнейшие компании по предоставлению услуг в нефтяной отрасли прекратили инвестирование в Россию: Weatherford International, Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes.

Немецкий концерн Bosch отказался от поставок компонентов производства.

Японская компания Yokohama Rubber Company стала последним производителем шин, который остановил работу в РФ.

Северная Македония отменила безвизовый режим для граждан России.

Американская компания Netcracker, работающая с крупными операторами связи, покинула РФ.

Производитель продукции личной гигиены Amway, бытовой химии и косметики отказался от работы в России.

Концерн LVMH прекратил поставки одежды класса люкс в Россию. Так, теперь Путин не сможет приобрести куртку за 420 тыс. грн.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Війна в Україні , Мінцифри , Санкції проти Росії
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