Компанія Apple оновила інструкцію для тих, хто випадково занурив iPhone у воду. Більше не потрібно використовувати фен або рис, щоб врятувати улюблений гаджет.

Що робити, якщо втопив iPhone: поради від Apple

Так, довгий час вважалося, якщо покласти мокрий телефон у миску з рисом, то вода вбереться і телефон знову запрацює. Однак такою порадою можна й нашкодити.

Сучасні iPhone можуть самостійно визначати, що всередину потрапила вода, і повідомлення на екрані попросить не поспішати із зарядкою.

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Тож ось детальна інструкція від Apple на випадок, якщо в телефон потрапила вода:

Не використовуйте зовнішні джерела тепла для сушіння iPhone – це стосується фена або стисненого повітря; Не вставляйте в зарядний роз’єм сторонні предмети – рушники, ватні палички або крупинки рису. Не кладіть iPhone у ємність із рисом – це може пошкодити гаджет.

В Apple додали, що коли вода потрапила в роз’єм для зарядки iPhone, його потрібно підняти, спрямувати роз’ємом донизу і легко постукати по пристрою, щоб вода витекла.

Після цього варто покласти його в провітрюване приміщення і почекати, поки висохне. Це може зайняти близько 30 хвилин.

Якщо на екрані, як і раніше, буде повідомлення – отже, волога залишилася, і потрібно чекати ще.

Втім, деякі пристрої Apple не полагодити струшуванням. Власники гарнітури Apple Vision Pro почали повертати гаджет. Усе через вагу та незручності, яких завдає пристрій під час використання.