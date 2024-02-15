Власники Apple Vision Pro почали повертати ґаджет компанії й вимагають повернення коштів. Далеко не кожен фанат Apple у захваті від використання пристрою.
Власники Vision Pro почали повертати ґаджет Apple
У мережі з’являється все більше повідомлень про бажання повернути гарнітуру Vision Pro вартістю $3 500. Компанія Apple дає на повернення 14 днів з моменту придбання, і цим активно користуються фанати, які першими купили пристрій.
Найчастіше користувачі скаржаться на незручність пристрою. Зазначається, що гарнітура викликає в них головний біль і нудоту.
Багатьом також не подобається вага ґаджета і погане балансування. Адже основна вага розташована біля очей.
Менеджер з продуктів видання The Verge Паркер Ортолані припустив, що через пристрій стався розрив кровоносної судини в його оці.
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– Гарнітуру було просто занадто незручно носити навіть протягом коротких періодів часу як через вагу, так і через конструкцію ремінця, – заявив Паркер і додав, що поверне пристрій.
Іншим користувачам не сподобалася маленька продуктивність на тлі великої ціни. Це стосується і режиму багатозадачності для керування кількома вікнами – деякі додатки просто не пристосовані до цього.
Нещодавно Марк Цукерберг порівняв Apple Vision Pro з Meta Quest 3. Мільярдер зазначив, що пристрій його компанії в рази кращий за конкурента – це стосується ваги, вартості та функціоналу зі зручністю.