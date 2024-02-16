Компания Apple обновила инструкцию для тех, кто случайно погрузил iPhone в воду. Больше не нужно использовать фен или рис, чтобы спасти любимый гаджет.

Что делать, если утопил iPhone: советы от Apple

Так, долгое время считалось, если положить мокрый телефон в миску с рисом, то вода впитается и телефон снова заработает. Однако таким советом можно и навредить.

Современные iPhone могут самостоятельно определять, что внутрь попала вода, и сообщением на экране попросить не спешить с зарядкой.

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Подробная инструкция от Apple на случай, если в телефон попала вода:

Не используйте внешние источники тепла для сушки iPhone — это касается фена или сжатого воздуха; Не вставляйте в зарядный разъем посторонние предметы — полотенца, ватные палочки или крупинки риса. Не кладите iPhone в емкость с рисом — это может повредить гаджет.

В Apple добавили, что когда вода попала в разъем для зарядки iPhone, его нужно поднять, направить разъемом вниз и легко постучать по устройству, чтобы вода вытекла.

После этого стоит положить его в проветриваемое помещение и подождать, пока высохнет. Это может занять от 30 минут.

Если на экране по-прежнему будет уведомление — значит, влага осталась и нужно ждать еще.

Впрочем, некоторые устройства Apple не починить потряхиванием. Владельцы гарнитуры Apple Vision Pro начали возвращать гаджет. Все из-за веса и неудобств, которые причиняет устройство во время использования.