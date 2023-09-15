NASA опублікувало довгоочікуваний звіт про НЛО. В ньому вчені заявили, що немає підстав робити висновок, що виявлені людьми НЛО мають інопланетне походження. Однак повністю відкидати це не варто, оскільки галактика не закінчується Сонячною системою.

Крім того, групу виявлених НЛО вчені не можуть віднести до відомих природних або створених людиною явищ.

Заступник адміністратора Управління наукових місій NASA Нікола Фокс зазначає, що свідчень очевидців НЛО недостатньо, щоб на їхніх підставах можна було зробити якісь висновки.

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– НЛО – одна з найбільших загадок нашої планети, і це головним чином через відсутність високоякісних даних, – сказала вона.

У доповіді йдеться, що штучний інтелект і машинне навчання є найважливішими інструментами для виявлення НЛО. Брак даних хочуть заповнити за допомогою методів краудсорсингу. Сюди входять додатки для смартфонів з відкритим вихідним кодом та інші метадані смартфонів від цивільних спостерігачів по всьому світу.

Також стало відомо, що NASA призначило нового директора з досліджень НЛО, щоб створити надійну базу даних для оцінки майбутніх даних. Хто саме ним став – невідомо.

Над звітом працювали 16 вчених та експертів, яких у 2022 році зібрала компанія NASA, щоб дослідити НЛО.