NASA опубликовало долгожданный отчет об НЛО. В нем ученые заявили: нет оснований делать вывод, что обнаруженные людьми НЛО имеют инопланетное происхождение. Однако полностью отвергать это не стоит, поскольку галактика не заканчивается Солнечной системой.

Кроме того, группу обнаруженных НЛО ученые не могут отнести к известным природным или созданным человеком явлениям.

Заместитель администратора Управления научных миссий NASA Никола Фокс отмечает, что показаний очевидцев НЛО недостаточно, чтобы на их основаниях можно было сделать какие-то выводы.

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— НЛО — одна из величайших загадок нашей планеты, но это главным образом из-за отсутствия высококачественных данных, — сказала она.

В докладе говорится, что искусственный интеллект и машинное обучение являются важнейшими инструментами для выявления НЛО. Нехватку данных хотят восполнить с помощью методов краудсорсинга. Сюда входят приложения для смартфонов с открытым исходным кодом и другие метаданные смартфонов от гражданских наблюдателей по всему миру.

Также стало известно, что NASA назначило нового директора по исследованиям НЛО, чтобы создать надежную базу данных для оценки будущих данных. Кто именно им стал — пока неизвестно.

На отчетом работали 16 ученых и экспертов, которых в 2022 году собрала компания NASA, чтобы исследовать НЛО.