Кількість українців, які щодня користуються інтернетом, за рік зросла з 72% до 80%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного за підтримки UNDP і Швеції.

Українці стали частіше користуватися інтернетом

Дослідження показало, що, починаючи з 2021 року, показник людей, які щодня заходять в мережу, збільшився більш ніж на 10%.

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11% українців у 2023 році користувалися інтернетом нерегулярно: 2-3 години на тиждень і рідше. Не користувалися інтернетом взагалі 9% респондентів. За два роки (2021-2023) частка останніх зменшилася на 5%.

Всеукраїнське опитування провели у вересні-жовтні 2023 року серед жителів України віком 18 років і старше, які проживали на територіях, які контролював уряд України станом на 23 лютого 2022 року.

Для цього обрали метод телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI), усього було проведено 2014 інтерв’ю.

КМІС провів дослідження на замовлення Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні за підтримки Швеції та в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Партнери щорічно аналізують рівень користування електронними послугами та інтернетом серед громадян.