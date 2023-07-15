Кожен, хто користується додатками-месенджерами, може зіткнутися із такою проблемою, як потрапляння до чорного списку. Факти ICTV вирішили розібратися, як дізнатися, що вас заблокували у Viber. Про основні ознаки бану – читайте далі у матеріалі.

Як дізнатися, що мене заблокували у Viber

Передусім, варто розуміти, якщо вас заблокували у Viber, ви не отримаєте жодних сповіщень про це. Але пам’ятайте, учасник застосунку, ймовірно, перебуває у бані, якщо він не отримує відповіді на свої повідомлення, а також не може додзвонитися. Але це не є 100% гарантією того, що вас заблокували у Viber.

Аби пересвідчитися, що ви-таки потрапили до чорного списку, здійсніть 5 основних кроків. Вони базуються на знанні принципів функціонування Viber. Ці ознаки підходять як для користувачів Android, так і iOS або Windows.

Крок 1. Погляньте на статус

Щоб дізнатися, чи вас заблокували у Viber, потрібно звернути увагу на статус у мережі. Якщо ваш контакт занесли до чорного списку месенджера, ви автоматично не зможете бачити, коли людина останнього разу була онлайн.

Відповідна позначка розташована під ім’ям користувача на екрані/у вікні чату. Тож, якщо інша людина заблокує ваш обліковий запис у месенджері, написи У мережі, У мережі: був(ла) тоді-то – зникнуть.

Варто знати, що опція приховування статусу У мережі доступна у розділі Конфіденційність налаштувань Viber версій для Android і iOS.

Водночас можете бути впевнені: якщо ви можете переглядати інформацію про час перебування іншого учасника Viber у системі, він вас не заблокував.

Крок 2: Груповий чат

Але неможливість переглядання статусу співрозмовника не є 100% гарантією того, що вас занесли до чорного списку. Дізнатися, чи не заблокували вас у Viber можна, створивши групу. У список її учасників потрібно внести нашого “підозрюваного”.

У разі, якщо ви перебуваєте у чорному списку користувача Viber, спроба його додавання не матиме успіху. Коли ви намагатиметеся у власноруч створений груповий чат додати ім’я учасника, то просто не знайдете його серед списку контактів. Водночас жодних повідомлень або інформації про помилку ви не отримаєте. Проте можете бути впевнені, якщо контакт не додається до групи, ваш акаунт потрапив до переліку заблокованих.

Може бути й таке, що вам вдасться додати користувача, але після цього майже одразу побачите, що він вийшов із чату. Це теж свідчить про те, що ви у бані. Якщо ви та інша людина, яка вас заблокувала, перебуваєте у групі, яка була створена стороннім користувачем, то ви зможете спілкуватися з блокувальником, попри додавання до чорного списку.

Крок 3. Надсилання повідомлень

Ще один простий спосіб переконатися, що вас заблокували у Viber – відправити повідомлення. Якщо все добре, надіслане смс відображатиметься з двома галочками сірого кольору, а після його прочитання ви побачите зміну забарвлення на фіолетовий колір.

А у разі потрапляння до чорного списку співрозмовника, у повідомлення буле лише одна-єдина галочка.

Крок 4. Неможливість зателефонувати

Якщо ви задаєтеся питанням, як дізнатися, чи мене заблокували у Viber, то спробуйте зателефонувати людині. Якщо ви потрапили до чорного списку, то не зможете здійснити голосовий чи відеозв’язок.

У слухавці лунатимуть гудки, але з’єднання зі співрозмовником Viber не відбудеться. Водночас контакт не побачить, що з ним хотіла зв’язатися людина із чорного списку.

Крок 5. Відкриття аватарки профілю

Блокування приховує інформацію профілю від заблокованих користувачів. Вони не можуть переглядати статус та нові фото. Стара інформація, до якої заблоковані особи мали доступ ще до потрапляння до чорного списку, буде доступна як і до цього. Це стосується ранішніх файлів, діалогів тощо.

Тож, користуйтеся цими простими кроками, аби дізнатися, чи ваш контакт у Viber заблокований іншим користувачем.