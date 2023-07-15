Каждый, кто пользуется приложениями-мессенджерами, может столкнуться с такой проблемой, как попадание в черный список. Факты ICTV решили разобраться, как узнать, что вас заблокировали в Viber. Об основных признаках бана — читайте далее в материале.

Как узнать, что меня заблокировали в Viber

Прежде всего, следует понимать, если вас заблокировали в Viber, вы не получите никаких уведомлений об этом. Но помните, пользователь приложения, скорее всего, находится в бане, если он не получает ответы на свои сообщения, а также не может дозвониться. Но это не является 100% гарантией того, что вас заблокировали в Viber.

Чтобы убедиться, что вы-таки попали в черный список, пройдите 5 основных шагов. Они базируются на знании принципов функционирования Viber. Эти признаки подходят как для пользователей Android, так и iOS или Windows.

Шаг 1. Посмотрите на статус

Чтобы узнать, заблокировали ли вас в Viber или нет, обратите внимание на статус в сети. Если ваш контакт занесли в черный список мессенджера, вы автоматически не сможете видеть, когда человек в последний раз был онлайн.

Соответствующая отметка расположена под именем пользователя на экране/окне чата. Поэтому, если другой человек заблокирует вашу учетную запись в мессенджере, надписи В сети, В сети: был(а) тогда-то – исчезнут.

Стоит знать, что опция скрытия статуса В сети доступна в разделе Конфиденциальность настроек Viber версий для Android и iOS.

При этом можете быть уверены: если вы можете просматривать информацию о времени пребывания другого пользователя Viber в системе, то он вас не заблокировал.

Шаг 2: Групповой чат

Однако невозможность просмотра статуса собеседника не является 100% гарантией того, что вас занесли в черный список. Узнать, не заблокировали ли вас в Viber можно, создав группу. В список ее участников нужно внести нашего “подозреваемого”.

В случае, если вы находитесь в черном списке, попытка добавить соответствующего пользователя Viber не увенчается успехом. Когда вы попытаетесь в собственноручно созданный групповой чат добавить имя участника, то просто не найдете его в списке контактов. При этом никаких сообщений или информации об ошибке вы не получите. Однако можете быть уверены, если контакт не добавляется в группу, то ваш аккаунт попал в список заблокированных.

Может быть и такое, что вам удастся добавить пользователя, но после этого почти сразу увидите — он вышел из чата. Это тоже свидетельствует о том, что вы находитесь в бане. Если вы и другой человек, который вас заблокировал, находитесь в группе, которая была создана посторонним пользователем, то вы сможете общаться с блокировщиком, несмотря на добавление в черный список.

Шаг 3. Отправка сообщений

Еще один простой способ убедиться, что вас заблокировали в Viber — отправить сообщение. Если все хорошо, отправленное смс будет отображаться с двумя галочками серого цвета, а после его прочтения вы увидите изменение цвета на фиолетовый.

А в случае попадания в черный список собеседника, у сообщения будет только одна-единственная галочка.

Шаг 4. Невозможность позвонить

Если вы задаетесь вопросом, как узнать, заблокировали ли меня в Viber, то попробуйте позвонить человеку. Если вы попали в черный список, то не сможете осуществить голосовую или видеосвязь.

В трубке будут раздаваться гудки, но соединение с собеседником Viber не произойдет. При этом контакт не увидит, что с ним хотел связаться человек из черного списка.

Шаг 5. Открытие аватара профиля

Блокировка скрывает информацию профиля от заблокированных пользователей. Они не могут просматривать статус и новые фото. Старая информация, к которой заблокированные лица имели доступ до попадания в черный список, будет доступна, как и до этого. Это касается ранних файлов, диалогов и тому подобное.

Пользуйтесь этими простыми шагами, чтобы узнать, заблокирован ли ваш контакт в Viber другим пользователем, или нет.