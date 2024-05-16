Компанія Apple представила нову функцію на iPhone проти заколисування в авто. Для цього на екрані з’являтимуться чорні крапки, що вказують напрямок транспорту.

Apple представила нову функцію проти заколисування в авто

Новинка отримала назву Підказки руху автомобіля. Після увімкнення на екрані з’явиться кілька точок, які вкажуть напрямок руху авто. За заявою Apple, заколисування відбувається через конфлікт у сенсорах організму – побачене відрізняється від того, що людина відчуває.

Наприклад, екран у разі використання телефону нерухомий, але тіло відчуває рух. З новою функцією точки рухатимуться в протилежний руху бік. Якщо автомобіль поверне ліворуч, точки рухатимуться праворуч, а якщо прискориться, точки падатимуть вниз екрана.

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В Apple зазначили, що функція може стати справді корисною, і її можна буде налаштувати через Центр управління.

Фішка буде доступною у 2024 році.

Це далеко не найголовніше оновлення в компанії Apple за травень – 15 числа Apple дозволила завантажувати додатки на iPhone із сайтів. Це зроблено через правила ЄС, яких повинна дотримуватися корпорація для вільної торгівлі своєю продукцією. Завантажити додатки можна з деяких сайтів самих розробників програм.