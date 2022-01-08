8 січня 1942 року у Великій Британії народився майбутній видатний вчений, астрофізик, дослідник теорії чорних дір Стівен Гокінг.

У 1962 році Гокінг закінчив Оксфордський університет і почав займатися теоретичною фізикою.

У 21-річному віці у молодого чоловіка почали слабшати м’язи, його рухи ставали незграбними, Гокінг кілька разів зненацька падав. Це були перші ознаки невиліковного захворювання – бічного аміотрофічного склерозу.

У 1965 році Стівен одружився з Джейн Вайлд – у пари народилися донька та двоє синів. Впродовж наступних майже 10 років професор ще міг самостійно їсти, вставати й лягати в ліжко, а ось довгі прогулянки були вже не для нього.

Впродовж 30 років Гокінг працював на посаді Лукасівського професора математики в Кембриджському університеті – цю саму посаду обіймав Ісаак Ньютон.

Чим відомий вчений

Гокінг був затятим атеїстом. Його наукові дослідження стосувалися космосу та квантової гравітації. Величезну увагу вчений приділяв вивченню чорних дір.

21 липня 2004 Гокінг представив доповідь, в якій виклав свій погляд на розв’язання парадоксу про зникнення інформації в чорній дірі.

Варто зазначити, що книги Гокінга ставали бестселерами.

Гокінг помер у віці 76 років у Кембриджі в ніч на 14 березня 2018 року.

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