8 января 1942 года в Великобритании родился будущий видный ученый, астрофизик, исследователь теории черных дыр Стивен Хокинг.

В 1962 году Хокинг окончил Оксфордский университет и стал заниматься теоретической физикой.

В 21-летнем возрасте у молодого человека начали ослабевать мышцы, его движения становились неловкими, Хокинг несколько раз неожиданно падал. Это были первые признаки неизлечимого заболевания – бокового амиотрофического склероза.

В 1965 году Стивен женился на Джейн Уайлд — у пары родились дочь и два сына. В течение следующих почти 10 лет профессор еще мог самостоятельно есть, вставать и ложиться в постель, а вот долгие прогулки были уже не для него.

В течение 30 лет Хокинг работал в должности Лукасовского профессора математики в Кембриджском университете – эту же должность занимал Исаак Ньютон.

Чем известен ученый

Хокинг был ярым атеистом. Его научные исследования касались космоса и квантовой гравитации. Большое внимание ученый уделял исследованию темных дыр.

21 июля 2004 года Хокинг представил доклад, в котором изложил свой взгляд на решение парадокса об исчезновении информации в черной дыре.

Стоит отметить, что книги Хокинга становились бестселлерами.

Хокинг скончался в возрасте 76 лет в Кембридже в ночь на 14 марта 2018 года.

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