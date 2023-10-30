Telegram дає можливість різноманітно форматувати текст, щоб підкреслити в повідомленні головне. Як можна зробити жирним шрифт Telegram – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як можна форматувати текст у Telegram

Стандартно будь-які повідомлення в месенджері пишуться в стилі regular. Це звичайний шрифт, який не має жирного виділення, нахилу чи підкреслення. Однак якщо вам знадобиться виділити певну фразу або слово взагалі, їх можна виділити, наприклад жирним шрифтом.

Наведемо приклад доречного способу форматувати повідомлення в телеграм-каналі. Тут жирним виділено заголовок посту та ключові фрази.

Зараз дивляться

Як зробити жирний шрифт у ТГ

Існує всього п’ять способів виділити слово або фразу в телеграм-повідомленні жирним. Три з них можна використовувати залежно від того, на якому гаджеті ви пишете пост. І ще два передбачають використання бота або спеціалізованого сайту.

Меню редагування

Таким способом можна зробити жирним текст і на смартфоні, і на комп’ютері.

Виділяємо потрібний фрагмент тексту, після чого з’явиться контекстне меню. Вибираємо розділ “Форматування” і жирний стиль шрифту.

За необхідності тут же можна прикріпити посилання на потрібну вам фразу.

Гарячі клавіші

Під час роботи з десктопною версією Телеграма значно простіше і швидше виділити текст жирним за допомогою класичних гарячих клавіш. Для цього потрібно набрати Ctrl або Cmd + В залежно від операційної системи вашого комп’ютера.

Символи

Ще один спосіб – під час набору перед і після потрібного тексту ввести спеціальні символи. Щоб виділити текст жирним шрифтом у Телеграмі потрібно поставити дві зірочки – **текст**

Інтернет-ресурси для форматування

Мережа має сайти, які допомагають змінювати зовнішній вигляд тексту. Наприклад, тут легко додати не тільки стандартне, а й незвичайне форматування. Це може бути:

закреслення слешем;

подвійне підкреслення;

підкреслення пунктирною лінією;

підкреслення хвилястою лінією.

Також літери можуть бути укладені в кола.

Бот у Telegram

Крім цього, зробити в Телеграмі текст жирним можна за допомогою Markdown Bot, який може автоматично відредагувати текст. Для цього знадобиться:

Підписатися на бот. Відзначити його перед введенням потрібного тексту в чаті Вибрати з меню з варіантами формату – жирний .

Цей спосіб має і мінуси:

використання різних стилів тексту в одному повідомленні неможливе;

у повідомленні буде вказано, що був використаний бот.

Щоб уникнути цих незручностей, найкраще відправити створені повідомлення в “Вибране” і вже звідти зробити копію для десктопної версії – так усе зроблене вами форматування збережеться.