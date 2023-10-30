Telegram позволяет разнообразно форматировать текст, чтобы подчеркнуть в сообщении главное. Как можно сделать жирным шрифт Telegram – читайте в материале Фактов ICTV.

Как можно форматировать текст в Telegram

По умолчанию любые сообщения в мессенджере пишутся в стиле regular. Это обычный шрифт, не имеющий жирного выделения, наклона или подчеркивания. Однако если вам понадобится выделить определенную фразу или слово в сообщении, их можно выделить, например жирным шрифтом.

Приведем пример уместного способа форматировать сообщение в телеграмм-канале. Здесь жирным выделены заголовок поста и ключевые фразы.

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Как сделать жирный шрифт в ТГ

Существует пять способов выделить слово или фразу в телеграмм-сообщении жирным. Три из них можно использовать в зависимости от того, на каком гаджете вы пишете пост. И еще два предполагают использование бота либо специализированного сайта.

Меню редактирования

Таким способом текст можно сделать жирным и на смартфоне, и на компьютере.

Выделяем нужный фрагмент текста, после чего появится контекстное меню. Выбираем раздел “Форматирование” и жирный стиль шрифта.

При необходимости здесь же можно прикрепить ссылку на нужную вам фразу.

Горячие клавиши

При работе с десктопной версией Телеграмма значительно проще и быстрее выделить текст жирным с помощью классических горячих клавиш. Для этого нужно набрать Ctrl либо Cmd + В в зависимости от операционной системы вашего компьютера.

Символы

Еще один способ – при наборе перед и после нужного текста ввести специальные символы. Чтобы выделить текст жирным шрифтом в Телеграмм нужно поставить две звездочки – **текст**

Интернет-ресурсы для форматирования

В сети есть сайты, которые помогают менять внешний вид текста. Например, здесь легко добавить не только стандартное, но и необычное форматирование. Это может быть:

зачеркивание слэшем;

двойное подчеркивание;



подчеркивание пунктирной линией;

подчеркивание волнистой линией.

Также буквы могут быть заключены в круги.

Бот в Telegram

Кроме этого, сделать в Телеграмме текст жирным можно с помощью Markdown Bot, который может автоматически отредактировать текст. Для этого понадобится:

Подписаться на бот. Отметить его перед введением нужного текста в чате Выбрать из меню с вариантами формата – жирный .

Есть у этого способа и минусы:

использование разных стилей текста в одном сообщении невозможно;

в сообщении будет указано, что был использован бот.

Чтобы избежать этих неудобств, лучше всего отправить созданные сообщения в “Избранное” и уже оттуда сделать копию для десктопной версии – так все сделанное вами форматирование сохранится.