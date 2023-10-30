Telegram позволяет разнообразно форматировать текст, чтобы подчеркнуть в сообщении главное. Как можно сделать жирным шрифт Telegram – читайте в материале Фактов ICTV.
Как можно форматировать текст в Telegram
По умолчанию любые сообщения в мессенджере пишутся в стиле regular. Это обычный шрифт, не имеющий жирного выделения, наклона или подчеркивания. Однако если вам понадобится выделить определенную фразу или слово в сообщении, их можно выделить, например жирным шрифтом.
Приведем пример уместного способа форматировать сообщение в телеграмм-канале. Здесь жирным выделены заголовок поста и ключевые фразы.
Как сделать жирный шрифт в ТГ
Существует пять способов выделить слово или фразу в телеграмм-сообщении жирным. Три из них можно использовать в зависимости от того, на каком гаджете вы пишете пост. И еще два предполагают использование бота либо специализированного сайта.
Меню редактирования
Таким способом текст можно сделать жирным и на смартфоне, и на компьютере.
- Выделяем нужный фрагмент текста, после чего появится контекстное меню.
- Выбираем раздел “Форматирование” и жирный стиль шрифта.
При необходимости здесь же можно прикрепить ссылку на нужную вам фразу.
Горячие клавиши
При работе с десктопной версией Телеграмма значительно проще и быстрее выделить текст жирным с помощью классических горячих клавиш. Для этого нужно набрать Ctrl либо Cmd + В в зависимости от операционной системы вашего компьютера.
Символы
Еще один способ – при наборе перед и после нужного текста ввести специальные символы. Чтобы выделить текст жирным шрифтом в Телеграмм нужно поставить две звездочки – **текст**
Интернет-ресурсы для форматирования
В сети есть сайты, которые помогают менять внешний вид текста. Например, здесь легко добавить не только стандартное, но и необычное форматирование. Это может быть:
- зачеркивание слэшем;
- двойное подчеркивание;
- подчеркивание пунктирной линией;
- подчеркивание волнистой линией.
Также буквы могут быть заключены в круги.
Бот в Telegram
Кроме этого, сделать в Телеграмме текст жирным можно с помощью Markdown Bot, который может автоматически отредактировать текст. Для этого понадобится:
- Подписаться на бот.
- Отметить его перед введением нужного текста в чате
- Выбрать из меню с вариантами формата – жирный.
Есть у этого способа и минусы:
- использование разных стилей текста в одном сообщении невозможно;
- в сообщении будет указано, что был использован бот.
Чтобы избежать этих неудобств, лучше всего отправить созданные сообщения в “Избранное” и уже оттуда сделать копию для десктопной версии – так все сделанное вами форматирование сохранится.