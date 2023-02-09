Сонцестояння — момент, коли центр Сонця проходить або через найпівнічнішу точку, або через найпівденнішу точку планети. За один рік Земля переживає два сонцестояння — зимове та літнє.

Факти ICTV дізнавалися, коли буде зимове сонцестояння у 2023 році та що потрібно робити у цей день.

Зимове сонцестояння: що це та дата 2023 року

Зимове сонцестояння – це астрономічне явище, яке відбувається, коли вісь Землі максимально нахиляється від Сонця.

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За астрономічним визначенням, саме у день зимового сонцестояння розпочинається зима у Північній півкулі (там, де ми живемо). Відповідно, на південь від екватора, зима розпочнеться під час літнього сонцестояння.

Під час зимового сонцестояння, Сонце знаходитиметься у найнижчій точці відносно горизонту, а вісь Землі максимально нахиляється від Сонця.

Цей день характеризується мінімальною довжиною дня та максимальною довжиною ночі. Відповідно, після зимового сонцестояння день поступово почне збільшуватися, а ніч – стає коротшою.

– У 2023 році зимове сонцестояння відбудеться 22 грудня о 05:27 за київським часом.

Традиції та забобони зимового сонцестояння

Історія цього свята прийшла до нас з давніх-давен! Раніше люди жили відповідно до сонячних циклів, а саме Сонце наші предки дуже шанували. Це й не дивно, адже від сонячного тепла та світла залежить життя на землі.

Саме тому день, коли Сонце починало дарувати більше тепла, наші пращури вважали перемогою світла над темрявою та відродження нового життя.

До речі, раніше цей день означав початок нового року, а у ніч зимового сонцестояння наші предки відзначали Різдво Коляди. Це один з головних слов’янських богів Дажбога, який втілював Сонце.

Люди всіляко допомагали сонцю перемогти темряву: розпалювали багаття, котили палаючі колеса, будинки прикрашали ялиновими гілками й пекли обрядовий хліб у формі сонця.

Що до забобон зимового сонцестояння, то у цей день варто відмовитися від гучних гулянь, алкоголю та важкої їжі. Це доволі дивно, адже Новий рік святкують саме так. Але день сонцестояння краще провести вдома, у колі рідних, за тихою, спокійною вечерею.

Також у цей день не можна скупитися, якщо щось попросять, обов’язково потрібно допомогти людині.

– А борги краще віддавати до настання зимового сонцестояння.

Що потрібно робити у день зимового сонцестояння 2023

День зимового сонцестояння має дуже сильну енергетику. У цей можна: