Традиційно 17 лютого у Європі відзначають День кота. Попри те, що свято неофіційне, воно є популярним серед любителів цих тваринок.

Існує думка, що домашні улюбленці схожі на свого господаря як зовнішньо, так і рисами характеру. Науковці неодноразово помічали переконливий зв’язок між особливостями котів і поведінкою їхніх господарів.

Факти ICTV вирішили розібратися, хто з українських знаменитостей має домашніх улюбленців та чи дійсно їхні коти схожі на них.

Вже майже два роки у Микити Добриніна живе шотландський висловухий кіт Каспер. Телеведучий називає пухнастого повноцінним членом сім’ї та вже не уявляє життя без нього.

Ще одним любителем домашніх тварин є хореограф Євген Кот. Він разом з дружиною Наталею має двох котиків – Бандита і Лисицю.

Справжнім кошатником себе називає співак Сергій Бабкін. У нього є три котики породи сфінкс.

Двоє з них подружжя Бабкіних взяло із притулку для тварин. Діти артиста обожнюють гратись з котами та часто беруть їх для своїх фотосесій.

Танцівниця Ілона Гвоздьова теж має кішку. Її домашню улюбленицю звати Мія.

Про свою прихильність до котів неодноразово розповідав головний герой романтичного реаліті Холостяк 11 Михайло Заливако. Він не уявляє свого життя без домашніх улюбленців, тому має відразу двох пухнастиків – дівчинку Бублик і хлопчика Бруно.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук також має домашнього улюбленця, хоч і рідко ділиться його фото у соціальних мережах. Артист живе з Северином – котом британської породи.

Співак Віталій Козловський має кішку Касю, яка живе з ним вже досить довго.

Улюблену пухнасту кішку також має телеведуча Юлія Зорій. Вона зізналася, що не бачила більш доброї та розумної тваринки.

Ми пропонуємо вам проаналізувати, чи дійсно коти схожі на своїх зіркових господарів.