Традиционно 17 февраля в Европе отмечают День кота. Несмотря на то, что праздник неофициальный, он является популярным среди любителей этих животных.

Существует мнение, что домашние питомцы похожи на своего хозяина как внешне, так и чертами характера. Ученые неоднократно подмечали убедительную связь между особенностями кошек и поведением их хозяев.

Факты ICTV решили разобраться, кто из украинских знаменитостей имеет домашних любимцев и действительно ли их коты похожи на них.

Уже почти два года у Никиты Добрыниной живет шотландский вислоухий кот Каспер. Телеведущий называет пушистого полноценным членом семьи и не представляет жизнь без него.

Еще одним любителем домашних животных есть хореограф Евгений Кот. Он вместе с женой Натальей имеет двух котиков – Бандита и Лису.

Настоящим кошатником себя называет певец Сергей Бабкин. У него есть три котика породы сфинкс.

Двое из них супруги Бабкиных взяли из приюта для животных. Дети артиста обожают играть с котами и часто берут их для своих фотосессий.

У танцовщицы Илоны Гвоздевой тоже есть кошка. Ее домашнюю любимицу зовут Мия.

О своей привязанности к кошкам неоднократно рассказывал главный герой романтического реалити Холостяк 11 Михаил Заливако. Он не представляет своей жизни без домашних любимцев, поэтому имеет сразу двух пушистиков – девочку Бублик и мальчика Бруно.

У лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука также есть домашний питомец, хоть он и редко делится его фото в социальных сетях. Артист живет с Северином – котом британской породы.

У певца Виталия Козловского есть кошка Кася, которая живет с ним уже довольно долго.

Любимая пушистая кошка также есть у телеведущей Юлии Зорий. Она призналась, что не видела более доброго и умного животного.

Мы предлагаем вам проанализировать, действительно ли кошки похожи на своих звездных хозяев.