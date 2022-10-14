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Зі святом, супергерої! Листівки з Днем захисників і захисниць України

14 Жовтня 2022, 07:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Зі святом, супергерої! Листівки з Днем захисників і захисниць України

14 жовтня відзначають важливе державне свято країни – День захисників і захисниць України. У цей день необхідно дякувати всім нашим військовим, оскільки вони роблять важливу справу, захищаючи кожного з нас.

Спочатку свято називалося День захисників, проте в 2021 році президент Володимир Зеленський вніс корективи, оскільки серед військових зустрічаються не тільки чоловіки, а й чимало жінок.

Факти ICTV підготували привітання у листівках з Днем захисників і захисниць України 2022, щоб ви змогли привітати і подякувати тим, хто стоїть на охороні суверенітету і територіальної цілісності нашої країни.

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Варто зазначити, що в мирний час на День захисників і захисниць України додатковий офіційний вихідний, однак через воєнний стан ця норма скасована.

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