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С праздником, супергерои! Открытки с Днем защитников и защитниц Украины

14 октября 2022, 07:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
С праздником, супергерои! Открытки с Днем защитников и защитниц Украины

14 октября отмечают важный государственный праздник страны — День защитников и защитниц Украины. В этот день необходимо благодарить всех наших военных, поскольку они делают важное дело, защищая каждого из нас.

Изначально праздник назывался День защитников, однако в 2021 году президент Владимир Зеленский внес коррективы, поскольку среди военных встречаются не только мужчины, но и немало женщин.

Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с Днем защитников и защитниц Украины 2022, чтобы вы смогли поздравить и поблагодарить тех, кто стоит на охране суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

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Стоит отметить, что в мирное время на День защитников и защитниц Украины дополнительный официальный выходной, однако из-за военного положения эта норма отменена.

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