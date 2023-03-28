30 березня українці вшановують памʼять преподобного Олексія. Це свято заведено називати Днем святого Олексія або ж, як кажуть у народі, Днем Теплого Олекси.
Історія свята бере свій початок ще в IV столітті в Римі. Люди вірять, що в цей день остаточно настає весна.
День Теплого Олекси закріпив за собою багато традицій і народних прикмет, яких дотримуються і нині.
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Які існують прикмети на Теплого Олекси, розповідають Факти ICTV.
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Прикмети на Теплого Олекси
- На ліщині зʼявилися сережки – остаточно настала весна.
- Тепла сонячна погода в цей день віщує вдалий врожай на наступний рік.
- Яка погода буде на Теплого Олекси – така ж на Великдень.
- Якщо на Теплого Олекси бджоли зроблять свій перший у році обліт – буде вдалий медозбір.
- Якщо в цей день великі струмки, то є ймовірність, що буде мокре літо.
- Якщо в цей день ясно – літо буде жарким.
- Гуси, що високо летять – до снігопадів.
- Якщо на Олекси погана погода, то весна буде пізньою і затяжною.
- Якщо в цей день не видно шпаків, то найближчим часом може бути негода.
- Якщо в цей день родина, яка має в будинку немовля, дасть в борг (навіть хліб або сіль), то разом з цим віддасть щасливу долю дитини.
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