30 березня українці вшановують памʼять преподобного Олексія. Це свято заведено називати Днем святого Олексія або ж, як кажуть у народі, Днем Теплого Олекси.

Історія свята бере свій початок ще в IV столітті в Римі. Люди вірять, що в цей день остаточно настає весна.

День Теплого Олекси закріпив за собою багато традицій і народних прикмет, яких дотримуються і нині.

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Прикмети на Теплого Олекси

На ліщині зʼявилися сережки – остаточно настала весна.

Тепла сонячна погода в цей день віщує вдалий врожай на наступний рік.

Яка погода буде на Теплого Олекси – така ж на Великдень.

Якщо на Теплого Олекси бджоли зроблять свій перший у році обліт – буде вдалий медозбір.

Якщо в цей день великі струмки, то є ймовірність, що буде мокре літо.

Якщо в цей день ясно – літо буде жарким.

Гуси, що високо летять – до снігопадів.

Якщо на Олекси погана погода, то весна буде пізньою і затяжною.

Якщо в цей день не видно шпаків, то найближчим часом може бути негода.

Якщо в цей день родина, яка має в будинку немовля, дасть в борг (навіть хліб або сіль), то разом з цим віддасть щасливу долю дитини.