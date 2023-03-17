17 березня щорічно відзначають День святого Патрика. Свято назване в честь ірландського покровителя – святого Патрика – та вважається днем прийняття християнства в Ірландії.
Попри ірландське коріння, святкування стало популярним в багатьох країнах світу. Зазвичай у цей день влаштовують всілякі паради та фестивалі з їжею та алкоголем. Заведено носити одяг зеленого кольору, а також використовувати символіку конюшини – одного з символів Дня святого Патрика, який ще називають трилисником.
Цікаві факти про День святого Патрика, зібрали для вас Факти ICTV.
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День святого Патрика – топ-7 цікавих фактів
- Насправді традиційний колір Дня святого Патрика – синій. Його замінили на зелений наприкінці ХVIII ст., коли ірландські солдати під час повстання одягли форму зеленого кольору.
- До XVIII ст. використання символіки конюшини вважалося вульгарним.
- Патрик насправді не є ірландцем. За переказами, він мешкав у Римській Британії, а ірландські розбійники його викрали. Після цього він став рабом.
- Спочатку алкогольним символом свята було віскі, а згодом виникла традиція пити пиво.
- Ірландці на День святого Патрика виконують спеціальний танець – кейлі.
- День святого Патрика відзначають саме 17 березня, оскільки вважається, що в цей день він помер.
- Вперше День святого Патрика почали святкувати не в Ірландії, а в США. Ірландці, які мігрували у Штати, відзначали цей день у знак пам’яті до батьківщини. Саме у США пройшов перший парад.