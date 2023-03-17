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Синій колір і танець кейлі: факти про День святого Патрика

17 Березня 2023, 08:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День святого Патрика
Джерело: Pexels

17 березня щорічно відзначають День святого Патрика. Свято назване в честь ірландського покровителя – святого Патрика – та вважається днем прийняття християнства в Ірландії.

Попри ірландське коріння, святкування стало популярним в багатьох країнах світу. Зазвичай у цей день влаштовують всілякі паради та фестивалі з їжею та алкоголем. Заведено носити одяг зеленого кольору, а також використовувати символіку конюшини – одного з символів Дня святого Патрика, який ще називають трилисником.

Цікаві факти про День святого Патрика, зібрали для вас Факти ICTV.

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День святого Патрика – топ-7 цікавих фактів

  • Насправді традиційний колір Дня святого Патрика – синій. Його замінили на зелений наприкінці ХVIII ст., коли ірландські солдати під час повстання одягли форму зеленого кольору.
  • До XVIII ст. використання символіки конюшини вважалося вульгарним.
  • Патрик насправді не є ірландцем. За переказами, він мешкав у Римській Британії, а ірландські розбійники його викрали. Після цього він став рабом.
  • Спочатку алкогольним символом свята було віскі, а згодом виникла традиція пити пиво.
  • Ірландці на День святого Патрика виконують спеціальний танець – кейлі.
  • День святого Патрика відзначають саме 17 березня, оскільки вважається, що в цей день він помер.
  • Вперше День святого Патрика почали святкувати не в Ірландії, а в США. Ірландці, які мігрували у Штати, відзначали цей день у знак пам’яті до батьківщини. Саме у США пройшов перший парад.
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