17 березня щорічно відзначають День святого Патрика. Свято назване в честь ірландського покровителя – святого Патрика – та вважається днем прийняття християнства в Ірландії.

Попри ірландське коріння, святкування стало популярним в багатьох країнах світу. Зазвичай у цей день влаштовують всілякі паради та фестивалі з їжею та алкоголем. Заведено носити одяг зеленого кольору, а також використовувати символіку конюшини – одного з символів Дня святого Патрика, який ще називають трилисником.

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