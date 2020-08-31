Зачіска на 1 вересня: як зробити оригінальний хвіст чи пучок

Зачіски на 1 вересня можуть мати багато варіантів. Найпопулярнішими є різноманітні види колосків, хвостиків та пучків.
Наразі існує багато відеоуроків та покрокових інструкцій для створення зачіски на 1 вересня зі звичайних хвостів з бантиками та пучків можна зробити щось оригінальне.
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Пучок можна зробити за допомогою резинки-бублика, заплетеної коси, або ж зробити бантик.
Зачіску на 1 вересня з хвостика можна прикрасити стрічками. Також є варіанти з різноманітними плетіннями: звичайні колоски, жгути, переплетіння з багатьох кіс.
Зачіски на 1 вересня:
Якщо вам важко зробити зачіску на 1 вересня з хвоста чи пучка за допомогою схеми чи малюнку, є безліч відеоуроків, як зробити це правильно, швидко та легко.
Навчання з 1 вересня
Навчання у школах з 1 вересня розпочинається у більшості регіонів України традиційно. Але в умовах пандемії коронавірусу розроблені правила поведінки у навчальному закладі.
Перед тим, як школяр зайде до школи потрібно виміряти температуру тіла та визначити чи є ознаки захворювання у дитини. У школі учні повинні мати з собою маски та антисептики, якими вони повинні користуватись.
Також дитину потрібно забезпечити домашніми сніданками, оскільки в умовах пандемії коронавірусу у закладах освіти харчування може бути організовано не у повному обсязі.
Фото: jamadvice, Хочу, pretty-hair