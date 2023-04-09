9 квітня за юліанським календарем віряни відзначають Вербну неділю, яка передує Великодню. Ця дата присвячена урочистому в’їзду Ісуса Христа в Єрусалим.

На Вербну неділю є безліч традицій. Так, наприклад, вранці потрібно піти до церкви й освятити гілочки верби, якими потім необхідно побити своїх близьких, примовляючи: Не я б’ю, верба б’є. Будь здоровий, як вода, і багатий, як земля. Також у цю дату прийнято вітати всіх, хто вам дорогий, бажаючи здоров’я, любові, легкості на душі.

Із цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Вербною неділею 2023 у листівках, смс і прозі, щоб ви змогли надіслати їх усім, кому вважаєте за потрібне.

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Привітання з Вербною неділею 2023 у листівках

Привітання з Вербною неділею 2023 у смс

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З Вербною неділею вітання,

Хай верба здоров’ячка дає.

То найкращі від весни торкання,

То верба з добром легенько б’є!

Будьте ви щасливі та здорові,

Хай лише таланить у житті.

Великодень стрінути у колі,

Повної й щасливої сім’ї.

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Не я б’ю, верба б’є! Будьте здорові.

Радості, миру, тепла і любові.

Бог хай дарує віру і силу,

І на душі хай жевріє надія.

В серці хай буде добро, милосердя,

Дух нехай стане сильним і твердим.

Світло дарують хай люди, що поруч,

Щастя хай йде разом із вами пліч-о-пліч!

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Бий, лоза, не ображай,

Всього доброго бажай,

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

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Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

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Хай же Вербна ця неділя

Принесе у дім везіння,

Щоб всі мрії в нас збувались,

Ну а друзі не зрікались.

Привітання з Вербною неділею 2023 у прозі

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Вітаю з Вербною неділею! Хочу побажати віри в душі, щирості в серці, порядності в думках і доброти.

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Вітаю з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам’ятати про те, що найважливіше в житті – це любов до близьких, уміння прощати і бажання бути поруч із рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі та серця, відкривши їх усьому найкращому!

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Не я б’ю, верба б’є. Будь здоровий, як вода і багатий, як земля. Вітаю з Вербною неділею, нехай буде доля твоя щасливою, а Господь пошле янголятка, щоб беріг тебе, оберігаючи від усіх бід і неприємностей.

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Вітаю з Вербною неділею! Бажаю вам миру і добра! Нехай верба б’є, але не ображає! Щастя, здоров’я і благополуччя вам у цей світлий день!

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Нехай вербні гілочки зцілять усі хвороби, нехай освячена вода змиє всі тривоги й печалі. Зі святом!