9 квітня за юліанським календарем віряни відзначають Вербну неділю, яка передує Великодню. Ця дата присвячена урочистому в’їзду Ісуса Христа в Єрусалим.
На Вербну неділю є безліч традицій. Так, наприклад, вранці потрібно піти до церкви й освятити гілочки верби, якими потім необхідно побити своїх близьких, примовляючи: Не я б’ю, верба б’є. Будь здоровий, як вода, і багатий, як земля. Також у цю дату прийнято вітати всіх, хто вам дорогий, бажаючи здоров’я, любові, легкості на душі.
Із цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Вербною неділею 2023 у листівках, смс і прозі, щоб ви змогли надіслати їх усім, кому вважаєте за потрібне.
Привітання з Вербною неділею 2023 у листівках
Привітання з Вербною неділею 2023 у смс
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З Вербною неділею вітання,
Хай верба здоров’ячка дає.
То найкращі від весни торкання,
То верба з добром легенько б’є!
Будьте ви щасливі та здорові,
Хай лише таланить у житті.
Великодень стрінути у колі,
Повної й щасливої сім’ї.
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Не я б’ю, верба б’є! Будьте здорові.
Радості, миру, тепла і любові.
Бог хай дарує віру і силу,
І на душі хай жевріє надія.
В серці хай буде добро, милосердя,
Дух нехай стане сильним і твердим.
Світло дарують хай люди, що поруч,
Щастя хай йде разом із вами пліч-о-пліч!
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Бий, лоза, не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
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Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
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Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну а друзі не зрікались.
Привітання з Вербною неділею 2023 у прозі
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Вітаю з Вербною неділею! Хочу побажати віри в душі, щирості в серці, порядності в думках і доброти.
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Вітаю з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам’ятати про те, що найважливіше в житті – це любов до близьких, уміння прощати і бажання бути поруч із рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі та серця, відкривши їх усьому найкращому!
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Не я б’ю, верба б’є. Будь здоровий, як вода і багатий, як земля. Вітаю з Вербною неділею, нехай буде доля твоя щасливою, а Господь пошле янголятка, щоб беріг тебе, оберігаючи від усіх бід і неприємностей.
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Вітаю з Вербною неділею! Бажаю вам миру і добра! Нехай верба б’є, але не ображає! Щастя, здоров’я і благополуччя вам у цей світлий день!
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Нехай вербні гілочки зцілять усі хвороби, нехай освячена вода змиє всі тривоги й печалі. Зі святом!